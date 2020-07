Kraftig kundeøkning etter grenseåpning: – Det har gått strålende

Flere sentersjefer på svenskegrensen melder om kundedobling den første handelsdagen etter at deler av Sverige ble åpnet for nordmenn. Men antallet kunder er ikke tilbake til nivået før coronaviruset, sier de.

VENTET I KØ: Flere av kundene ventet i kø før butikkene åpnet ved grensen. Vis mer Fredrik Solstad, VG

Publisert: Oppdatert: 26. juli 2020 16:17 , Publisert: 26. juli 2020 15:54

Etter at de oppdaterte reiserådene tredde i kraft natt til lørdag, var det flere nordmenn som dro over grensen lørdag morgen.

Noen av dem møtte også opp utenfor kjøpesentrene i god tid før åpningstiden, som var klokken 8 for matbutikken Eurocash og klokken 9 for Maximat.

– De første norske kundene sto ute og ventet fra klokken var syv på morgenen fordi de fryktet lange køer, forteller Madeleine Ward, som er sentersjef på Töcksfors kjøpesenter, til E24.

På kjøpesenteret i Töcksfors var det rundt 9.000 kunder som var innom lørdag. Det er en oppgang på 5.500 kunder fra forrige lørdag.

– Det var et høyt trykk på morgenen, men utover dagen jevnet det seg ut og mengden kunder var stabilt fordelt utover kvelden, sier hun.

På kjøpesenteret i Charlottenberg melder også sentersjefen Claes Sjöholm om en stor økning i antall kunder på lørdag.

– Det har gått strålende og vi er veldig fornøyde. I går var det rundt 11.500 kunder innom senteret, som er en markant økning fra de siste helgene, sier han til E24.

Likevel forteller Sjöholm at de ikke er tilbake på det nivået de var før coronaviruset. Samme lørdag i fjor hadde de 4.000 flere kunder.

Storhandel i matbutikkene

På Maximat i Charlottenberg fortalte butikksjef Tommy Johansson til E24 at de i løpet av lørdagen hadde 1.788 betalende kunder, en økning på 1.257 kunder fra lørdagen forrige uke.

På Maximat i Töcksfors kunne også butikksjefen Thomas Nilsson melde om positive tall.

– Det gikk kjempebra i går. Vi hadde 2.364 betalende kunder innom butikken. Lørdag forrige uke var det bare 407, så det er nesten en seksdobling.

Selv om butikkene kan fortelle om en positiv kundeopplevelse lørdag legger poengterer begge butikksjefene av nivået ikke er tilbake til slik det var før coronautbruddet i mars.

Det samme forteller sentersjef Sjöholm.

– Selv om det var mange kunder i går, er vi fortsatt ikke tilbake på det nivået vi var på før coronaviruset. Samme lørdag i fjor hadde vi 4.000 flere kunder enn i går, forteller Sjöholm til E24.

Var bekymret for smittevern

Selv om både butikksjefene og sentersjefene gledet seg over nordmenns ankomst, var deres største fokus på å opprettholde smitteverntiltakene på lørdag.

– Det var mye press i går, men det funket ettersom kundene holdt avstand fra hverandre. I tillegg hadde vi vakter som passet på at smittevern ble opprettholdt, forteller butikksjef Nilsson.

Han forteller også at de måtte stenge en av kassene da flere familier sto oppi hverandre, men de fikk heldigvis løst dem fort opp.

– For oss er det veldig viktig med sikkerhet i disse tider, sier Nilsson til E24.

På kjøpesenteret i Töcksfors var det god stemning og blide ansatte som hjalp til med å opprettholdt smittevern forteller Madeleine Ward.

– Vi har flere stasjoner på senteret med Antibac, i tillegg til at vi vasket grundig med sprit før kundene kom. Samtidig er vi ekstra nøye med renhold selv når kundene er på senteret.

Disiplinerte kunder

Butikksjefen for Maximat Charlottenbergs forteller at deres største frykt var mange mennesker og kaos blant deres kunder. Heldigvis ble det aldri trangt i butikken.

– Kundene holdt god avstand fra hverandre, og var veldig disiplinerte. Vi hadde bare åpnet annenhver kasse og markert på gulvet hvor kundene kunne stå i kø, forteller Johansson.

Sentersjefen for Charlottenbergs mener at det ikke var et problem for de ansatte å opprettholde smitteverntiltakene på senteret.

– Vi har kapasitet til å ta inn flere kunder uten at tiltakene overtredes, avslutter Sjöholm.

