Gjorde narr av øl-konkurrentene – må trekke reklamevideo

Et amerikansk reklametilsyn ber ølprodusenten Molson Coorst trekke en reklamevideo, etter at de sammenlignet konkurrentenes lettøl med vann.

Amerikansk-kanadiske Molson Coors er blant de største bryggeriene i verden.

Den amerikansk-kanadiske ølprodusenten Molson Coors gikk over streken da de i en reklamevideo sammenlignet konkurrentenes lettøl med vann.

Det har The National Advertising Division (NAD), et amerikansk reklametilsyn, bestemt, skriver CNN.

Påstanden ble fremmet av den konkurrenten Anheuser-Busch. De reagerte på en annonse fra juli i fjor, der en syklist på slutten av en tur drikker fra en ølboks.

I reklamevideoen brukes frasen «lettøl skal ikke smake som vann, det skal smake som øl». Selv om annonsen ikke nevner et spesifikt merke, så mener Anheuser-Busch at boksen som brukes i reklamevideoen er veldig lik en ølvariant som produseres av dem.

NAD sier at å fastslå at «noe smaker som vann» er en målbar egenskap, og at kunder derfor kan forvente at påstanden er støttet oppunder bevis.

Siden Molson Coors ikke har lagt fram bevis som støtter påstanden om at andre produsenters øl «smaker som vann», må de derfor slutte å sende disse reklamevideoene, sier NAD ifølge Business Insider.

Har vært uenige før

Anheuser-Busch setter pris på avgjørelsen til NAD.

– Ekte forvaltere av ølindustrien bør jobbe sammen for å styrke ølkategorien i stedet for å ty til villedende angrep som rakker ned på produkter som nytes av millioner av øldrikkere, sier selskapet i en uttalelse.

Molson Coors er sterkt uenig i avgjørelsen, fordi de mener at «lettøl skal smake som øl og ikke som vann, og de har rett til å ha denne meningen».

NADs avgjørelser er ikke juridisk bindende, men de fleste aktører følger avgjørelsene deres, skriver CNN.

Molson Coors og Anheuser-Busch er begge blant verdens største ølprodusenter, og det er ikke første gang de har havnet på kant med hverandre. Molson Coors saksøkte konkurrenten i 2019 for en reklame sendt under Super Bowl, som de mente anklaget flere av ølvariantene deres for å være søtet med ris i stedet for maissirup.

