Den svenske prisveksten dempet seg til 10,6 prosent

Den årlige prisveksten i Sverige demper seg til 10,6 prosent i mars, men holder seg på skyhøye nivåer.

Prisveksten i Sverige steg med 10,6 prosent på årsbasis i mars. Det viser ferske tall fra det svenske statistikkbyrået SCB.

– Inflasjonstakten sank i mars, hvilket delvis skyldes at oppgangen i energiprisene har dempet seg, sier Carl Mårtensson i SCB.

Kjerneinflasjonen (KPIF, uten energipriser) dempet seg til 9,1 prosent.

Til sammenligning steg prisene med 12 prosent i februar. Kjerneinflasjonen landet på 9,3 prosent.

På forhånd ventet økonomene at inflasjonen skulle komme inn på 11 prosent, ifølge en undersøkelse gjort av Bloomberg.

I Norge endte prisveksten på 6,5 prosent i mars.

Venter høyere rente

I sin morgenrapport skriver Handelsbanken at de venter at Riksbanken kommer til å sett opp rentene ytterliggere for å få ned den sterke prisveksten.

– Dette er fortsatt langt over Riksbankens estimat på 7,5 prosent. Vi tror Riksbanken hever videre med 0,5 prosentpoeng i april, skriver banken.

Mat og alkoholpriser stiger

Prisene på mat og alkohol bidrar mest til prisveksten i mars, og utgjør 0,2 prosent av den totale prisoppgangen fra februar til mars. Isolert steg prisen for denne gruppen med 1,2 prosent på månedsbasis.

På årsbasis steg prisene på mat og alkohol med 19,7 prosent.

Langt unna målet

Sverige har i likhet med Norge et inflasjonsmål på rundt to prosent.

Sentralbanken i Sverige har hevet renten en rekke ganger i et forsøk på å kjøle ned økonomien og med det tøyle prisveksten. I februar hevet Riksbanken renten til tre prosent.

Det er samme rentenivå som Norge ligger på. I mars hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng.