Lottogevinst har steget til rekordhøye 1,6 milliarder dollar

Hvis noen får jackpot i det amerikanske Powerball-lotteriet i helgen, kan vedkommende stikke av med hele 1,6 milliarder dollar, noe som er ny rekord.

Et reklameskilt for lotto i Primm i Nevada.

NTB-AFP

Beløpet tilsvarer over 16 milliarder kroner og er den største lottopremien i verden noensinne. Trekningen foregår i et lottostudio i Florida klokka 22.59 amerikansk tid førstkommende lørdag, det vil si tidlig søndag morgen norsk tid.

Den forrige Powerball-rekorden ble satt i 2016 da kuponger i California, Florida og Tennessee delte en jackpot på 1,586 milliarder dollar.

Oddsen for å vinne er 1 mot 292,2 millioner, ifølge de som organiserer trekningen. Det vil si at det er langt mindre sjanse for å vinne jackpot enn for å bli valgt til USAs president.

Vinneren eller vinnerne må imidlertid belage seg på å betale 40 prosent av premien til amerikanske skattemyndigheter, og muligens vil delstatsmyndigheter og lokale myndigheter også kreve sitt.

Alle som vinner i Powerball, kan velge mellom å få utbetalt hele summen i én omgang eller få premien delt opp i 30 utbetalinger over 29 år.

Lottokupongene koster 2 dollar per stykk, og lotteriet går ut på at man velger fem ulike numre fra 1 til 69, og deretter et Powerball-nummer fra 1 til 26.

Det er nå 40 trekninger siden sist gang noen vant jackpot, og hvis ingen får den i helgens trekning, vil det også vær ny rekord når det gjelder perioden mellom to jackpotter.