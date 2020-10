Analytikere: Skadene etter Trumps handelskrig vil vedvare

USA vil trolig fortsette langs en proteksjonistisk linje i handelspolitikken selv om Donald Trump skulle tape presidentvalget, mener analytikere.

Det amerikanske flagget reflekteres i telepromteren mens president Donald Trump taler på et valgmøte i Minnesota. Et hovedtema for Trump har vært å styrke USAs posisjon i handelsrelasjoner med andre land. Vis mer byoutline AP Photo/Alex Brandon/NTB

Etter fire år i embetet har Trump ikke klart å oppfylle sitt løfte om å eliminere det amerikanske handelsunderskuddet, og han har gitt et varig slag mot det multilaterale økonomiske systemet som global handel er basert på, sier analytikere.

Selv om demokraten Joe Biden skulle vinne presidentvalget, vil USA trolig opprettholde en proteksjonistisk linje og konfrontasjonene med Kina vil vedvare, lyder analysen.

Underskuddet har økt

Et av Trumps hovedtemaer i valgkampen i 2016 var at USA, som verdens største økonomi, hadde blitt utnyttet av handelspartnerne. Han lovte å riste opp globale handelsavtaler og kvitte seg med landets handelsunderskudd.

Selv om det har vært mye uro rundt det globale handelssystemet, har det amerikanske underskuddet økt under hans presidentperiode. Analytikere mener han har lite å vise til for innsatsen.

– Trumps handelspolitikk har ført til få konkrete fordeler for den amerikanske økonomien, mens den undergraver det multilaterale handelssystemet, forstyrrer mangeårige allianser med amerikanske handelspartnere og fremmer usikkerhet, sier professor Eswar Prasad fra Cornell University.

Mens det amerikanske handelsunderskuddet med Kina – som var Trumps hovedmål – faktisk har krympet, har importen fra Canada og Mexico gjort et hopp og ført til en økning av det samlede underskuddet.

Avhengighet av leverandører

Økningen i toll på importerte varer, som Washington har pålagt mange produkter, har beskyttet amerikanske produsenter, ifølge økonomiprofessor Gianluca Orefice ved universitetet Paris-Dauphine.

Men tariffene økte også produksjonskostnadene for amerikansk industri og viste med all tydelighet omfanget av hvor avhengig USA er blitt av kinesiske leverandører.

Den globale økonomiske infrastrukturen er nå i en dyp tilstand av forandring.

– Hans politikk har tydeligvis vært dypt skadelig overfor Europa og Verdens handelsorganisasjon, og det vil være vanskelig å reparere, sier Edward Alden, journalist og forfatter som er spesialist på USAs handelspolitikk.

Trump har nektet å utnevne nye dommere, noe som har lammet tvisteløsningssystemet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og hindrer voldgiftsdommer for verdens multilaterale handelssystem.

– Donald Trump har vist at han er i stand til å bryte, men ikke i stand til å bygge, sier direktør Sebastien Jean ved Cepii, et fransk forskningsinstitutt for internasjonal økonomi.

– Når man ser på hva han fikk fra Kina, er det fristende å si: Alt dette for det? legger han til.

Rykte som upålitelig

Våpenhvilen i handelskrigen mellom USA og Kina som ble oppnådd i januar, etterlot store uløste konfliktpunkter som tyveri av intellektuell eiendom og tvangsoverføring av teknologi.

I mellomtiden har Trump-administrasjonens uberegnelige uttalelser og politiske beslutninger resultert i at USA blir oppfattet som en upålitelig handelspartner, sier Prasad fra universitetet Cornell.

Dette har ført til at visse land har omgått USA og heller inngått bilaterale eller multilaterale handelspakter. For eksempel gikk stillehavsnasjonene videre med en avtale etter at Trump trakk USA ut av partnerskapsavtalen Trans-Pacific.

Før valget har Trump trukket fram sin styrke som forretningsmann og evne til å inngå avtaler, men han har vist liten sans for intrikate og intense multilaterale forhandlinger. I stedet foretrekker han å klage over tyske biler og en fransk skatt på de store teknologiselskapene.

– Trumps fire år i embetet har resultert i svekkelse av det regelbaserte multilaterale handelssystemet, legemliggjort av Verdens handelsorganisasjon, som USA var med på å etablere, sier Prasad.

Dette kan gjøre det vanskeligere å oppnå særlig mye når det gjelder samarbeid og støtte for å styrke en global økonomi under press fra koronapandemien.

Liten realpolitisk forskjell

Den amerikanske journalisten Edward Alden gir Trump anerkjennelse for å ha lykkes med å reforhandle den nordamerikanske frihandelsavtalen med Canada og Mexico, noe som har hatt støtte hos både demokrater og republikanere.

Cepiis Sebastien Jean roser også Trump for å ha klart å endre dynamikken med Kina, noe som hjalp EU med å legge om sin politikk mot Beijing. Blant annet sto flere europeiske land sammen med USA for å forby 5G mobilutstyr fra den kinesiske produsenten Huawei.

Den Brussel-baserte tenketanken Bruegel mener at en seier til Biden vil bety gjensyn med en mer høflig amerikansk diplomatisk stil.

Men innholdet endres kanskje ikke så mye.

– Forskjellen mellom Trump og Biden når det gjelder handel er mindre enn når det gjelder mange andre spørsmål, sier Alden.

– Unngåelig oppgjør

Både demokrater og republikanere har blitt mer steile i sin posisjon overfor Kina de siste årene. Nå ses Kina som en utfordrer som man må demme opp for, ettersom den liberale markedsøkonomien ikke har utviklet seg slik man hadde håpet på.

– Under begge kandidatene vil handelskrigen trolig spre seg, sier Vicky Redwood ved forskningsrådgivingssenteret Capital Economics.

– Handelskrigen var i utgangspunktet uunngåelig med tanke på Kinas økonomiske vekst og bruk av statlig inngripen snarere enn innføring av markedskrefter, sier hun.

