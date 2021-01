Asia-børser blandet etter nye BNP-tall fra Kina

Kinesisk økonomi vokste til tross for coronanedturen i fjor. Mandag er det en blandet utvikling i de asiatiske aksjemarkedene.

Vis mer byoutline Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

Fabian Skalleberg Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere investorer i Asia er preget av nyheten om Kinas BNP i 2020, ifølge CNBC.

Etter nedgangen da coronapandemien startet i fjor vinter, hentet den kinesiske økonomien seg sterkt inn mot slutten av året, mens USA, Japan og Europa slet med tiltagende smitte.

Det er ventet at Kina blir den eneste store økonomien med BNP-vekst i 2020, melder nyhetsbyrået AFP.

Svakeste på fire tiår

Likevel økte BNP kun med 2,3 prosent, den minste økningen siden den kinesiske økonomien gjennomgikk omfattende reformer på 70-tallet.

Nedgangen er betydelig sammenlignet med 2019, da BNP vokste med 6,1 prosent, det også blant de laveste økningene de siste tiårene, på grunn av sviktende etterspørsel innenlands og handelskrigen med USA.

Kinas nasjonale statistikkbyrå beskriver 2020 som et «dystert og komplekst miljø både hjemme og i utlandet».

Slik ser det ut på de viktigste børsene i Asia og Australia mandag klokken 5.45 norsk tid:

Nikkei 225 i Tokyo ned 1,02 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 0,49 prosent

Kospi i Seoul ned 1,7 prosent

Shanghai Composite opp 0,7 prosent

Shenzhen Composite opp 1,26 prosent

FTSE Straits Times ned 0,72 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,75 prosent

Samsung-sjef korrupsjonsdømt

Som oversikten viser er det i Sør-Korea nedgangen er størst, på Kospi-indeksen. Blant enkeltaksjene er det særlig landets store hjørnesteinsbedrift Samsung som faller med nesten fire prosent etter en korrupsjonsdom mot sjefen Jay Y. Lee.

Samsung-arvingen er dømt til to og et halvt års fengsel for bestikkelser.

Dommen runder av en årelang rettssak om et nært forhold mellom sørkoreanske myndigheter og verdens største elektronikkselskap, skriver Bloomberg.

Mens vi venter på Biden

Mandag morgen norsk tid melder Reuters at Trump-administrasjonen har varslet flere leverandører til telegiganten Huawei (blant andre Intel) at USA trekker tilbake tillatelser til å selge til det kinesiske selskapet.

I tillegg til den pågående handelskrigen mellom USA og Kina er det en spent stemning i påvente av at Joe Biden settes inn som president onsdag.