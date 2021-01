Bitcoin bikket 40.000 dollar for første gang

Bitcoin satte ny rekord torsdag kveld.

Vis mer byoutline JUSTIN TALLIS / AFP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Klokken 19.15 norsk tid torsdag nådde kryptovalutaen 40.188 dollar for første gang, ifølge CNBC.

Det viser også tall fra Coinmarketcap, som sammenstiller bitcoinprisen fra en lang rekke kryptobørser verden over.

16. desember satte Bitcoin ny rekord på 20.500 dollar. Prisen har altså doblet seg på under en måned.

Bitcoin er opp over 30 prosent bare siden nyttår og har steget 400 prosent det siste året.

Den totale verdien av kryptomarkedet ble tidligere torsdag dyttet over 1.000 milliarder dollar for første gang, skriver nettavisen. Bitcoin står for en stor del av det markedet med en markedsverdi på rundt 700 milliarder dollar.

Chamath Palihapitiya i Social Capital sier til CNBC at han tror Bitcoin kommer til å stige over 200.000 dollar. Det kan skje innen fem til ti år, tror han.

Storbanken JPMorgan Chase & Co har nylig kommet med en ny prognose der strategene legger opp til at flere institusjonelle investorer på sikt vil bruke bitcoin på samme måte som gull i sine porteføljer. Det kan over tid gi en teoretisk pris på 146.000 dollar, skrev Bloomberg tirsdag.

Regnestykket tar utgangspunkt i at kryptovalutaens markedsverdi må opp i over 2.600 milliarder dollar for å være på linje med privat sektors investeringer i gull, ifølge analysen som er ledet av strateg Nikolaos Panigirtzoglou.

Men selv om JP Morgan ser stor oppside på lang sikt, er ikke optimismen like stor i tiden fremover.

– Verdsettelsen og posisjoneringen har blitt mye mer utfordrende for bitcoin i begynnelsen av det nye året. Selv om vi ikke kan utelukke muligheten for at den nåværende spekulative manien vil forplante seg ytterligere for å presse bitcoin-prisen opp mot konsensusområdet på mellom 50.000–100.000 dollar, tror vi at slike prisnivåer vil vise seg å være uholdbare, skriver strategene i analysen, ifølge Bloomberg.

Publisert: Publisert: 7. januar 2021 19:20 Oppdatert: 11. januar 2021 18:27