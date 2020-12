Handelsavtalen med EU er i boks: – Har tatt kontrollen tilbake

Boris Johnson kunne smile bredt, og EUs Ursula von der Leyen kunne endelig puste lettet ut. Storbritannia og EU lyktes å bli enige om en handelsavtale. Nå kan julefreden senke seg over London og Brussel.

FORNØYD: Boris Johnson kommenterte avtalen på et pressetreff 24. desember. Vis mer byoutline ANDY RAIN / POOL / EPA POOL

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Klokken tikket mot en hard brexit da gjennombruddet kom i løpet av natt til 24. desember. Minst fem telefonsamtaler mellom statsminister Boris Johnson og EU-leder Ursula von der Leyen, måtte til for at alle detaljene kom på plass.

– Vi skal fortsette å samarbeide med Storbritannia i alle områder hvor vi har felles interesser, sier von der Leyen, og trekker frem klima, energi og transport som nøkkelområder.

Like etter EU-lederens pressekonferanse, taler statsminister Boris Johnson til britene i et eget pressemøte:

– Dette er en god avtale for hele Europa. Det vil ikke være dårlig for EU å ha et fremgangsrikt Storbritannia på dørstokken, sier Johnson.

– Vi har tatt tilbake kontroll over våre lover og skjebne, fortsetter han, men legger senere til at landet fremdeles vil være knyttet til Europa. Økonomisk, kulturelt, historisk og strategisk er landet knyttet til kontinentet, mener han.

– Rettferdig avtale

Von der der Leyen kunne på julaften endelig fortelle at partene var kommet til enighet:

– Det var en lang og svingete vei, sier Ursula von der Leyen, og hinter til den kjente Beatles-låten «The long and winding road». Selv om det var vanskelig å komme frem til den, beskriver hun avtalen som «rettferdig».

Von der Leyen mener en såkalt «hard brexit» – uten en avtale – ville vært uheldig for begge parter – men det ville rammet britene hardere.

– Til alle europere vil jeg si: Nå kommer tiden for å legge brexit bak oss. Vår fremtid skapes i Europa, slår hun fast.

– Klokken tikker ikke nedover lenger. I dag er en lettelsens dag, men også en trist dag, når vi sammenligner hva vi har hatt med det som ligger foran oss, sier EUs sjefsforhandler, Michel Barnier.

LEDERE: Storbritannias statsminister Boris Johnson og leder av EU-kommisjonenen, Ursula von der Leyen. Vis mer byoutline Olivier Hoslet / Pool

Hos Storbritannias statsminister, er det derimot lite vemod å spore.

På pressekonferansen beskriver Johnson avtalen som «den største handelsavtalen noen sinne», og hevder den er verdt 660 milliarder pund. Han mener også dette er første gang siden 70-tallet, at britene har «kontroll over sine egne farvann».

– Avtalen er gjort, skriver statsministeren på sin Twitter-konto julaften.

– Avtalen er fantastiske nyheter for familier og bedrifter i alle deler av Storbritannia, heter det i en uttalelse fra regjeringen til Johnson.

– Vi har signert den første frihandelsavtalen basert på null toll og null kvoter som noen gang har blitt avtalt med EU.

– Vi har tatt tilbake kontroll over våre penger, grenser, lover, handel og våre fiskeområder, sier Johnson.

– Forhandlingene med EU var tidvis skarpe, men jeg tror på at dette er en god avtale for hele Europa.

Solberg gratulerer

– Jeg vil gratulere Storbritannia og EU med å ha blitt enige om en avtale for sitt fremtidige forhold. Dette er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding, etter at nyheten ble kjent.

– En avtale vil gi forutsigbarhet for alle, også oss.

Også andre lands ledere har kommentert avtalen.

– Europas samhold og styrke har lønnet seg. Avtalen med Storbritannia er essensiell for å beskytte våre beboere, fiskere og produsenter, sier Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

– Vi kan fort gjøre en vurdering på om Tyskland kan støtte denne avtalen eller ikke, sier forbundskansler Angela Merkel. Hun sier EU-kommisjonen har hold medlemslandene oppdatert om prossessen underveis.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide, sier Norge hele tiden har hatt som mål å «bevare mest mulig av det gode samarbeidet og de gode betingelsene vi har i dag i samarbeidet med Storbritannia».

– Det mener jeg vi i stor grad har fått til, sier Søreide i Utenriksdepartementets pressemelding.

I samme melding, skriver Utenriksdepartementet at Norge er klare for overgangen 1. januar. Samtidig må de fremdeles jobbe med å få på plass en frihandelsavtale med landet.

– Sentralt i Norges forberedelser er den midlertidige vareavtalen som sørger for at vi unngår toll på industrivarer etter nyttår. Samtidig fortsetter vi arbeidet med frihandelsavtalen slik at den kan tre i kraft så raskt som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Spill om symbolpolitikk

– Dette har vært et spill om symbolpolitikk. Boris Johnson kan nå fortelle britene at de vant. EU-lederne i Brussel vil hevde det samme, at EU vant, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til VG.

BYE, BYE: I. januar 2021 forlater Storbritannia EU, men på tampen ble britene og EU enige om en handelsavtale. Vis mer byoutline DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Helt til det siste var det fisk, tilgang og kvoter det dreide seg om. Det skal være på dette punktet britene har måttet gjøre de største og mest smertefulle innrømmelsene.

NTB skriver at det i henhold til den generelle avtalen vil EU beholde to tredjedeler av sine fiskerettigheter i britisk farvann. Nå skal detaljer omkring dette angivelig være på plass. Det er tidligere meldt at avtalen når det gjeler fiskerier gjelde i fem år.