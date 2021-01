Trump har samlet inn milliarder: – Tjent pengene på å formidle en idé om at valget er stjålet

Trump har samlet inn milliarder etter valget, blant annet ved å be om penger til å snu valgresultatet. Deler av pengene kan han trolig bruke ganske fritt.

I starten av desember annonserte Trump-kampanjen selv at det så langt var samlet inn nesten to milliarder norske kroner siden valgdagen i begynnelsen av november, penger som skulle brukes for å snu valget. I perioden var det sendt ut 498 «tigge»-e-poster i tillegg til tekstmeldinger.

De aller fleste av dem handlet om at presidenten trengte sine støttespilleres hjelp for å gjøre om på valgresultatet. Trump har påstått at Joe Biden ble utropt som vinner på grunn av stemmejuks. Dette har vist seg å ikke ha rot i virkeligheten, og Trump-kampanjen har ikke kommet noen vei i rettssystemet med påstandene.

VG har tidligere skrevet om at mange trolig ikke har fått med seg at pengene går til Trumps presidentkampanje (blant annet til nedbetaling av kampanjens gjeld), Det republikanske partiet og til en såkalt lederskaps-PAC (Political Action Committee) – en politisk handlingskomité.

Pengene som går til den komiteen kan ikke bli brukt til kampanjerelaterte formål, inkludert rettssaker, men ellers er det få restriksjoner på hvordan pengene kan bli brukt, ifølge The Washington Post.

Hvor mye penger som er blitt samlet inn siden slutten av november, og hvilke potter pengene har havnet i, blir ikke offentlig før 31. januar. Da må tallene meldes inn til den føderale valgkommisjonen, ifølge Politifact.

SELV-KUPP: – Han har samlet inn penger på sitt forsøk på selv-kupp, sier Hilmar Mjelde om milliardene Trump har samlet inn for å snu valgresultatet. Vis mer byoutline UiB

– Samlet inn penger på sitt forsøk på selv-kupp

Generelt kan slike penger brukes ganske så fritt, ifølge seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter i Bergen.

– De brukes vanligvis til å finansiere egen politisk virksomhet, det vil si til å betale egen stab og reising. De brukes også til å hjelpe allierte politiske kandidater økonomisk, forklarer han.

– Har han tjent milliarder på å lage valgkaos?

– Ja. Han har samlet inn penger på sitt forsøk på selv-kupp. Trump var sin egen merkevare i næringslivet, og han har fulgt samme forretningsmodell i politikken, sier Mjelde.

PR-KAMPANJE: Eirik Løkke i tankesmien Civita lurer på om Trumps jukse-anklager egentlig handlet handler om å skape oppmerksomhet for å samle inn penger. Vis mer byoutline CF-WESENBERG

Det samme mener Eirik Løkke i tankesmien Civita:

– Ja, han har i hvert fall tjent pengene på å formidle en idé om at valget er stjålet og at det er svindel. Han har oppmuntret velgerne til å gi penger, sier han.

Tror det er mulig for Trump å stille til valg

Løkke spekulerer på om oppstyret Trump har laget omkring svindel og juks egentlig har som formål å være mer en PR-kampanje, fremfor en juridisk kampanje.

– Det er lett å se på hele spetakkelet som en PR-kampanje for å samle inn penger. Mange av velgerne vil jo si at det er helt greit.

Løkke har tidligere sagt til VG at han tror Trumps mest dedikerte tilhengere uansett hadde vært villige til å sende penger til den avtroppende presidenten.

Trump er blitt beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene tidligere denne uken, som endte med at fem personer mistet livet. Likevel tror Løkke det er mulig at Trump fortsatt vil stille som kandidat i 2024.

– Et knapt flertall av de republikanske velgerne støtter hendelsen. Det er millioner av velgere som støtter ham, så det er for tidlig å avskrive hans karriere i det republikanske partiet. Og der kan milliardene komme godt med, sier Løkke.

Trump er også blitt utestengt fra Twitter og demokratiske kongressmedlemmer jobber med å få stilt ham for Riksrett.

– Ting har jo tatt en brå vending i hans disfavør de siste dagene. Ingen, heller ikke Trump selv, vet hva hans egen fremtid nå blir, eller om det republikanske partiet vil klare å holde sammen, sier Mjelde.

Usikkert hva Trump kan bruke pengene på

– Nå har vi en situasjon med mange sinte Trump-tilhengere, og vi har ti dager igjen av Trumps presidentskap. En del av disse menneskene holder fast på ideen om at demokratene har stjålet valget, sier USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

– Vi har ikke vært i en slik situasjon tidligere, og vi vet ikke hva som kommer til å skje videre.

USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU Vis mer byoutline Therese Lee Støver, NTNU

I likhet med Løkke tror Bailey at Trump ønsker å stille til gjenvalg i 2024. Han tjener ifølge henne mye penger ved å bli president. Men hun mener det er usikkert om han kan det.

– Mange tror han blir stilt for riksrett nå, og blir kastet ut fra stillingen som president.

Per i dag har Trump fullmakter frem til 20. januar. Bailey tror det er en sjanse for at han blir dømt. Hvis han blir dømt i riksrett, kan det bety at han ikke får lov til å stille til valg i 2024, ifølge Bailey.

I likhet med Løkke og Mjelde mener også Bailey at Trump har tjent store penger på å lage valgkaos, og hun sier det er ganske enkelt for ham å bruke pengene.

– Hva han vil bruke dem på er litt for tidlig å si. Det er også usikkert hva han lovlig kan bruke pengene på, sier Bailey.

– Pengene som er samlet inn, skulle egentlig gått til valg og politiske formål, men pengene kan bli brukt til mye. Trumps enheter taper stort. Det ser ut som han personlig har et pengeproblem, mener Bailey.

