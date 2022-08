Svensk inflasjon holdt seg høy i juli

Prisveksten dempet seg sist måned, men er fortsatt på åtte prosent – langt over sentralbankens mål.

HØY PRISVEKST: Inflasjonen i Sverige dempet seg, men er fortsatt høy.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Inflasjonen har steget til høye nivåer i mange land. Fredag kommer det svenske statistikkbyrået med ferske tall over prisveksten.

Den viser at konsumprisindeksen med fast rente (KPIF) steg med 8 prosent i juli fra samme måned i fjor.

Det var ned fra veksttakten 8,5 prosent i juni. Det var også hakket lavere enn økonomenes forventninger på 8,1 prosent, skriver Dagens Industri.

I juni var prisveksten i Sverige den høyeste på over 30 år.

– Lavere priser på strøm og drivstoff bidro til at inflasjonstakten falt for første gang siden januar, sier Carl Mårtensson i statistikkbyrået SCB.

Den svenske sentralbankens mål er å holde inflasjonen målt ved KPIF på rundt to prosent over tid.

Renteoppgang

Som andre sentralbanker har Riksbanken satt opp rentene for å tøyle den høye prisveksten.

I juni ble styringsrenten satt opp med et halvt prosentpoeng til 0,75 prosent.

– Hovedstyrets prognose er at renten kommer til å heves ytterligere og ligge nær 2 prosent i begynnelsen av neste år, skrev Riksbanken etter beslutningen.

Sentralbanken har også bestemt seg for å redusere beholdningen av verdipapirer som følge av støttekjøpene raskere i løpet av andre halvår enn det som ble bestemt i april.

Riksbanken prognose er at den svenske inflasjonen holder seg over 7 prosent resten av året, men at den kan falle tilbake neste år og nærme seg 2 prosent i 2024.