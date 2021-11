Internasjonale miljøorganisasjoner ikke imponert over Glasgow-avtalen

De store internasjonale miljøorganisasjonene er ikke imponert over slutterklæringen fra klimatoppmøtet Cop26 i Glasgow. For svakt, sier Greenpeace.

Illustrasjonsfoto Vis mer

NTB-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er beskjedent, det er svakt, og 1.5 gradersmålet er bare så vidt i live, men det er sendt et signal om at æraen med kull går mot slutten, sier Jennifer Morgan, direktør for Greenpeace International.

– Unge som er blitt voksne under klimakrisen, vil ikke finne seg i veldig mange flere slutterklæringer som dette. Hvorfor skulle de det, når det er deres egen framtid de slåss for, sier hun.

Slutterklæringen ble vedtatt lørdag, et døgn på overtid etter intens tautrekking, og etter at India fikk nedtonet målet om utfasing av kull.

Tanya Steele, direktør for Verdens naturfond (WWF), sier at målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader er blitt ledestjernen vi alle følger, men at veien dit fortsatt er svært usikker, og det er langt å gå.

Gabriela Bucher i Oxfam sier at «det er åpenbart at noen av verdens ledere tror de ikke lever på samme planet som resten av oss.»

– Det virker som ingen mengde branner, stigende havnivåer eller tørke er nok til å få dem til fornuft så de stanser de økende utslippene som skjer på menneskehetens bekostning, sier hun.

Men hun er glad for beslutningen om å styrke 2030-målet om kutt til neste år. Hun sier de store utslippslandene, særlig de rike landene, må justere sine målsettinger så vi kan holde målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader levende.

Rachel Kennerley i Friends of the Earth mener at veien fram til 1,5 gradersmålet er blitt vanskeligere, når klimatoppmøtet skulle gjort den mye lettere.

– Slutterklæringen innebærer at verdens ledere mislyktes i å fase ut fossile drivstoff, og at de rikeste landene ikke vil betale sin historiske klimagjeld, sier hun.