Regjeringen åpner flere deler av Sverige – «stenger» Spania

Flere områder i Sverige og Ungarn blir åpnet for reiser. Samtidig gjeninnføres karanteneplikten til Spania og Andorra.

Publisert: Oppdatert: 24. juli 2020 14:37 , Publisert: 24. juli 2020 14:01

Det viser Folkehelseinstituttets (FHI) ferske kart som ble offentliggjort fredag ettermiddag.

Regjeringen åpner nå opp for reiser til de svenske länene Kalmar, Värmland, Örebro og Östergötland. Dette kommer i tillegg til de tre tidligere åpne områdene Skåne, Kronoberg og Blekinge. Det åpnes også for reiser til Ungarn.

Samtidig gjeninnføres reiserådet mot å reise til Spania og Andorra. Det frarådes fortsatt å reise til Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal og Romania.

Olaug Bollestad sier på pressekonferansen at nordmenn som reiste til Spania og andre land da landet var «grønt», har rett til sykepenger om det trengs i karantenetiden. Bakgrunnen for dette er at de som reiste før de nye reiserådene for Spania, ikke har brutt regelverket.

Kort tid etter at coronapandemien skylte inn over landet i mars innførte Utenriksdepartementet reiseråd som oppfordret nordmenn til å ikke gjennomføre reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Først for to uker siden ble det åpning for at reiser til land i EU og EØS kan gjennomføres, men da med krav om at landene skal ha kontroll på smitteutviklingen.

For at et EU- eller EØS-land skal være unntatt UDs generelle reiseråd må landet tilfredsstille flere krav. Dette inkluderer blant annet at landet skal ha færre enn 20 bekreftede coronatilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og færre enn fem prosent positive coronavirusprøver i snitt per uke i samme tidsperiode.

I tillegg gjøres det en helhetsvurdering, basert på trender i smittetallet og annen relevant informasjon.

UDs generelle reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land har foreløpig gyldig til 20. august.