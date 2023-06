Folkeavstemning om formuesskatt i Sveits: – Vil unngå det norske syndromet

Norge blir trukket frem som skrekkeksempel i et forslag om økt skatt for de rike i Genève.

Sveitsiske flagg og flagg fra kantonen Genève på en bygning Genéve i Sveits.

18. juni er det regionalvalg i Genève-kantonen kantonen Betegnelse som brukes om administrative enheter i blant annet Sveits. i Sveits.

Innbyggerne skal stemme over om de som tjener mer enn 3 millioner sveitserfranc (ca. 35,4 millioner norske kroner) skal betale en ekstra «solidaritetsavgift», skriver Bloomberg.

Forslaget er i praksis er en utvidelse av den allerede eksisterende formuesskatten i kantonen.

Det har fått de 100.000 nødvendige signaturene som skal til for å utløse en folkeavstemning om nær sagt hva som helst i landet som er kjent for sitt direkte demokrati direkte demokratiOgså kalt deltakende demokrati. Et styresett der der befolkningen avgjør enkeltsaker direkte. Står i motsetning til representativt demokrati, der befolkningen i stedet velger representanter som avgjør i enkeltsaker. .

– Det er farlig

En slik avgift vil generere rundt 430 millioner sveitserfranc (rundt 5,1 milliarder norske kroner) ekstra i skatteinntekter de neste ti årene, ifølge den venstreorienterte og grønne koalisjonen som står bak.

Lokale motstandere trekker frem situasjonen i Norge, der en rekke rike innbyggere har meldt flytting til utlandet, som et skrekkeksempel.

– Vi vil absolutt unngå det norske syndromet der de rike flytter, sa Vincent Subillia, president for Genèves handels- og industrikammer, i et intervju med Bloomberg.

Han mente forslaget, som han omtaler som «ideologisk» og «demagogisk», må avvises tydelig.

– Det er farlig, fordi det kan sette oppholdet til Genèves velstående borgere i fare.

Genève Genève er Sveits’ andre største by og hovedstad, med 506.000 innbyggere.

Det er også betegnelsen på den i areal nest minste kantonen kantonen betegnelse som brukes om administrative enheter i bl.a. Sveits i landet, som omfatter byen Genève med forsteder.

Etter folketall er Genève den sjette største kantonen av Sveits’ 23 kantoner.

Hele 25 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere. Kilde: snl.no, Bloomberg Vis mer

8,6 mrd. i budsjettoverskudd

Genève har allerede Sveits’ høyeste formuesskatt på 1 prosent. Dersom forslaget blir vedtatt, vil den øke til 1,5 prosent, ifølge Bloomberg.

I fjor endte kantonen med et budsjettoverskudd på 727 millioner sveitserfranc (ca. 8,6 milliarder kroner).

Det er også bakgrunnen for at regionale myndigheter råder innbyggerne til å stemme ned forslaget.

– Dette forslaget ble utarbeidet under coronakrisen, for å sikre at staten kunne hanskes med økt fattigdom takket være mer økonomiske midler, sa finansminister Nathalie Fontanet til avisen Tribune de Genève i mai.

Videre pekte hun på at skatteinntektene de siste årene har vært tilstrekkelige til å håndtere problemet.

Frykter reduserte skatteinntekter

Ifølge regionale data Bloomberg har hentet ut, betalte innbyggerne i Genève 83 prosent av kantonens samlede formuesskatt.

– Det er et lite antall individer. Hvis ti av dem skulle forlate regionen, vil vi gå glipp av 200 millioner sveitsfranc i skatteinntekter, sa Subilia.

Det tilsvarer rundt 2,3 milliarder kroner.

Sveits’ grønne parti, som er med i koalisjonen som har kommet med forslaget, sier de ikke tror rike innbyggere vil flytte som følge av at skatten øker med 0,5 prosent.

Stemmer over selskapsskatt

Siden i fjor høst har flere rike nordmenn flyttet til Sveits. De flest har bosatt seg i andre kantoner enn Genève, som Luzern og skattevennlige Zug.

Søndag skal sveitserne også stemme over innføring 15 prosent selskapsskatt for store selskaper. Forslaget kommer fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OECD) og G20-landene, etter at 140 land, inkludert Sveits, kom til en enighet i 2021.

Målet er å hindre at store multinasjonale selskaper ikke kan slippe unna skatt ved å etablere seg i land med lav selskapsskatt.

Et lignende forslag er for tiden på høring i Norge. Fristen for å sende inn svar er 1. august.