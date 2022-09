Tyskland innfører pristak på gass

Tysklands regjering varsler at det innføres et tak på prisen forbrukerne betaler for gass. Pakken vil koste opp mot 200 milliarder euro.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz (til venstre) og finansminister Christian Lindner under en pressekonferanse torsdag

Saken oppdateres...

Regningen, som tilsvarer over 2.000 milliarder kroner, skal betales fra et statlig stabiliseringsfond, skriver flere tyske medier.

Statsminister Olaf Scholz kunngjorde pristaket under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Den tyske regjering vil gjøre alt vi kan for å senke prisene, sier Scholz.

Planen innebærer også at man skal gi støtte til tyske gassimportører, som sliter økonomisk grunnet de skyhøye prisene. Til gjengjeld skal man droppe en planlagt avgift som var øremerket for å støtte opp under disse selskapene.

– Vi er midt i en energikrig, uttalte finansminister Christian Lindner på pressekonferansen.

Skyhøy gasspris

Gassprisene har skutt opp i kjølvannet av krigen i Ukraina, og prisen har svingt langt mer enn tidligere.

Russland, som før krigen var Europas største gassleverandør, har redusert leveransene etter at EU og andre land har innført sanksjoner.

I slutten av august var gassprisen opp på over 300 euro megawattimen, etter at leveransene gjennom gassrørledningen Nord Stream 1 ble helt stengt ned. Siden har prisen falt noe tilbake, men ligger fortsatt langt høyere enn før krigen.

Tidligere denne uken ble det oppdaget lekkasjer på begge de to gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, som går fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.

Store norske gassinntekter

Norges eksportinntekter har økt mens Europa har stått i energikrisen i kjølvannet av Ukraina-krigen. Det har særlig vært drevet av mye gasseksport og høye gasspriser. Oljeprisen har også steget i forbindelse med krigen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere denne måneden at Norge er åpne for å diskutere langsiktige avtaler og et mulig pristak på gass.

– Jeg forstår fullt og helt at Europa nå har en dyptgående debatt om hvordan energimarkedene fungerer, hvordan de kan sikre overkommelige priser for sine borgere, familier og bransjer, og hvordan mangelen på gass etter Putins aggresjon skal håndteres, sier Støre til Financial Times.