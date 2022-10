Tyskland forlenger levetiden for tre kjernekraftverk fram til april

De tre gjenværende tyske atomkraftverkene vil fortsette driften over nyttår og senest til 15. april, opplyser statsminister Olaf Scholz.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sendt et brev til flere statsråder, hvor han ber dem om å legge fram lovverk for å holde landets tre siste kjernekraftverk åpne.

NTB-AFP-AP

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi vil nå legge det juridiske grunnlaget for å tillate drift av atomkraftverkene Isar 2, Neckarwestheim 2 og Emsland til 15. april 2023, sier Scholz i et brev til flere statsråder, gjengitt av både Die Welt og Bild.

Tyskland har hatt som mål å fase ut landets atomkraft og stengte halvparten av sine seks atomkraftverk i desember i fjor.

De tre gjenværende skulle etter planen stenge innen utgangen av 2022, noe statsminister Olaf Scholz så sent som i juni fastholdt. Men opposisjonen i landet har krevd at driften må fortsette på grunn av fare for energimangel som følge av Ukraina-krigen.

Les på E24+ Hva skjer om det blir hull på en norsk gassrørledning?

De gjenværende kjernekraftverkene står for rundt 5 prosent av Tysklands strømproduksjon.

Næringsminister Robert Habeck fra partiet De Grønne har foreslått at to av kjernekraftverkene kan holdes i gang til april neste år, men er imot å holde dem gående lenger av sikkerhetsgrunner. Finansminister Christian Lindner fra liberale FDP er mer kjernekraftvennlig og har foreslått å holde dem oppe etter april. Diskusjonen har vært opprivende for den tyske regjeringen.

Det har også pågått en debatt i Tyskland om hvorvidt det er mulig å starte opp igjen de tre kjernekraftverkene som er stengt. Organisasjonen TÜV, som blant annet gjennomfører kontroller på kjernekraften, mener dette er teknisk mulig.