Richard Branson var på kanten til verdensrommet

Virgin Galactic-grunnleggeren nådde 85 kilometer over Jordens overflate og landet trygt igjen. Likevel kjekles rikingene om hvem som faktisk blir først.

Richard Bransons romfly Unity landet på Jorda etter å ha klatret til kanten av verdensrommet. Vis mer byoutline PATRICK T. FALLON / AFP

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Britiske Richard Branson startet i dag klokken 16.40 norsk tid sin reise ut til kanten av verdensrommet. Sammen med et mannskap på to og tre andre ansatte i Virgin Galactic er han nå på veg i romflyet VSS Unity.

Klokken 17.25 forlot Unity også flyet som først brakte romflyet over 14 kilometer over Jordens overflate. Like etter nådde Branson en høyde på rundt 85 kilometer.

Mannskapet gikk såpass høyt at de fikk oppleve noen minutter i vektløshet og se omrisset av jorden under seg.

Klokken 17.40 norsk tid landet Branson igjen. Totalt varte ferden i Unity litt over 15 minutt.

Virgin Galactic-fartøyet skjøt opp som en rakett for å nå topphøyden på 85 kilometer. Vis mer byoutline PATRICK T. FALLON / AFP

Ferden kan bety at Branson stikker av med seieren i det som har blitt omtalt som rikingenes romkappløp.

Amazon-eier Jeff Bezos, verdens rikeste mann, skal nemlig også opp i verdensrommet. Om litt over en uke, tirsdag 20. juli, skal Bezos fly i sitt romskip New Shephard, ut av atmosfæren.

Bezos tar med seg broren, en betalende passasjer og den 82 år gamle piloten Wally Funk. Funk er en av 13 kvinner som ble plukket ut av Nasa i 1959 og trent på samme måte som de første astronautene. Over 60 år senere skal hun endelig nå verdensrommet.

Bare noen timer etter at det ble kjent at Funk skulle være med Bezos til rommet, fremskyndet Branson sin avreise. Han skulle egentlig tatt av senere i år, før selskapet hans begynner å ta med betalende passasjerer til neste år.

Virgin Galactic-grunnlegger Richard Branson poserer i forbindelse med selskapets børsnotering i New York i 2019. Nå er milliardæren på veg til kanten av verdensrommet. Vis mer byoutline Brendan McDermid / Reuters

Kjekles om hvem som blir først

Bezos’ romfartsselskap kom lørdag kveld med et stikk til konkurrenten Branson. På Twitter skriver Blue Origin at «New Shephard er designet for å fly over Karman-linjen, så ingen av våre astronauter trenger å ha et asterisk ved siden av deres navn.»

Karman-linjen går 100 kilometer over Jordens overflate, og er generelt der en antar at atmosfæren slutter og verdensrommet begynner.

Branson drar derimot kun 80 kilometer opp i himmelen. Det er en terskel som militæret i USA har anerkjent som verdensrommet, men det er ikke godt nok for Bezos’ Blue Origin.

– Vi ønsker Branson en god og trygg flyvning, men de flyr ikke over Karman-linjen, og det er en veldig annerledes opplevelse, sier Blue Origin-sjefen til magasinet Time.

Branson på sin side insisterer på at det ikke er et kappløp og at han ikke fremskyndet ferden sin for å slå Bezos.

Barndomsdrøm

Både Branson og Bezos er godt voksne menn med mye penger – henholdsvis 70 og 57 år gamle og gode for flerfoldige milliarder dollar. Begge sier det er en drøm fra barndommen å kunne reise til verdensrommet, og begge har satset betydelige summer på å få det til.

Veien ut i verdensrommet blir likevel ganske ulik for de to. Bransons konsept er et lite romfartøy som henger under et spesialbygd fly. Det blir tatt med høyt opp i atmosfæren, der det slippes løs og flyr det siste stykket ut i rommet på egen hånd og til slutt lander på en vanlig rullebane.

Forskjellige raketter

Bezos og Blue Origin satser på en mer klassisk romrakett, som tar av rett opp og har en kapsel på toppen. Bæreraketten lander alene, mens kapselen daler ned under tre fallskjermer slik romkapsler har gjort siden de tidligste romferdene.

Selv om alt tyder på at Branson blir først, er det ikke åpenbart hvilken romferd som blir «best». Bransons tur blir lengre, men Bezos skal fly høyere. Branson har flere vinduer i sitt romfly, men kapselen til Bezos har større vinduer.

Romflyet Unity har vært på tre turer i verdensrommet allerede. Bezos' rakett har gjennomført fem ganger så mange prøveturer, men aldri med mennesker om bord.

«Ferie» for de rikeste

Det er for øvrig ikke bare «turistsjefene» i rommet som har mye penger å svi av på en eksklusiv flytur. Virgin Galactic har solgt rundt 600 billetter for mellom 200.000 og 250.000 dollar per stykk. Det betyr at det koster rundt to millioner kroner å være med på en av turene som etter planen starter neste år.

Blue Origin har hverken prisene eller startdatoen klar for sine kommersielle flyginger. Den eneste «billetten» de har solgt så langt, gikk på auksjon til den ukjente passasjeren som skal være med Bezos 20. juli. Vinnerbudet var på 28 millioner dollar.