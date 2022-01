USAs fagforeningsleder ser til Norge: Absolutt noe å lære

WASHINGTON D.C (E24) Utfordringene står i kø for USAs fagforeningsleder Liz Shuler. – Det er store hull i amerikansk lovgivningen som ikke gir arbeidsfolket sikkerhet, sier Jonas Gahr Støre.

I MØTE: Norges statsminister Jonas Gahr Støre sammen med fagforeningsleder Liz Shuler. Vis mer

– Så absolutt. Fagforeningsmodellen i Norge er faktisk noe vi alle jobber mot i USA, sier Liz Shuler kontant.

Et bilde av Kongen og Dronningen er noe av det første som møter Shuler når hun kommer inn i den store gangen hvor Norges første kvinnelige ambassadør i USA, Anniken Krutnes, holder til i USAs hovedstad.

AFL-CIO som Shuler leder har over 12 millioner medlemmer. Vis mer

«Sterkt samarbeid»

Shuler leder AFL-CIO, den største sammenslutningen av fagforeninger i USA, som består av 56 fagforeninger og har til sammen mer enn 12 millioner medlemmer.

Til sammenligning har Norges største hovedsammenslutning av arbeidstagere, LO, rundt 960.000 medlemmer.

– Det er et sterkt samarbeid mellom myndighetene, bedrifter og fagforeninger som jobber sammen for å løse store økonomiske utfordringer som arbeidere står overfor, sier Shuler når hun forklarer hvorfor hun ser til akkurat Norge.

I forbindelse med Støres USA-besøk denne uken har Shuler blitt invitert til ambassaderesidensen for et lukket møte med statsministeren.

– Alle må lære av hverandre hele tiden, sier Støre og henviser til hvordan han mener Haakon Lie i sin tid lærte mye av å se amerikanske bilarbeidere organisere seg.

På møteagendaen sto blant annet grønn omstilling og sosialpolitiske konsekvenser av pandemien.

SAMTALER: Støre i møte med presidenten i AFL-CIO. Vis mer

«Store hull»

Under pandemien har flere millioner amerikanere sluttet i jobbene sine, og bedrifter har hatt vanskeligheter med å finne ansatte. Bare i november 2021 sluttet 4,5 millioner i jobbene sine.

En av forklaringene som har blitt trukket frem er at fagbevegelsen i USA har stått svakt i så mange år, og at arbeidere har sett seg lei på manglende rettigheter og lave lønninger – og at de nå tar grep selv.

– Det kom et politisk skifte med Ronald Reagan som ønsket å knuse fagbevegelsen, og det har de lykkes med i stor grad. Resultatet ser vi nå. Det er veldig mange med sårbare jobber, mye deltidsarbeid, individuelle kontrakter og lite rettigheter, sier Støre.

Argumentene mot fagorganisering i USA går ofte på at den enkelte bedrift får mindre frihet ved at arbeidere organiserer seg, og at dette hemmer potensiell vekst.

De samme argumentene blir gjerne brukt når det er snakk om å heve minstelønnen – som president Joe Biden lenge har ønsket å gjøre noe.

Søndag trådte likevel Bidens lovnad om lønnsheving for statsansatte inn.

Minimumslønnen for statsansatte øker dermed til 15 dollar i timen. (134 kroner med dagens kurs), men gjelder for bare 370.000 ansatte.

«Inkluderes og høres»

Støre mener at USA nå har en president som ser fordelen av en sterk fagbevegelse.

– Biden omtaler fagbevegelsen med anerkjennelse og respekt, og sender signaler om at de skal inkluderes og høres.

I 2020 var litt over ti prosent av amerikanske arbeidstagere medlemmer av en fagforening – mye lavere enn Norge og andre europeiske land. Men på tross av dette har populariteten rundt fagbevegelser økt.

Ifølge Gallup så støtter nå hele 68 prosent av amerikanske arbeidere fagforeninger, skriver New York Times.

PÅ BESØK: Støre besøkte den norske ambassaden i Washington D.C tidligere i uken. Vis mer

I mars kunne E24 fortelle historien om Darryl Richardson (52) fra Alabama som startet på en historisk kamp mot milliardselskapet Amazon.

– Folk tør ikke å gå på toalettet fordi de er redde for å få sparken, fortalte han den gang.

På eget initiativ gikk han og en liten gruppe ansatte inn for å organisere seg.

Initiativet ble beskrevet som det viktigste i amerikansk arbeidsliv på flere tiår.

Fagforeningsforkjemperne tapte første runde, men kampen pågår fortsatt.

Denne uken kunne Washington Post, som før øvrig eies av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, rapportere om anklager mot Amazon hvor ansatte angivelig skal ha blitt overvåket og truet i forsøk på å organisere seg. Amazon på sin side hevder at anklagene er falske.

– Det er store hull i amerikansk lovgivningen som ikke gir arbeidsfolket sikkerhet, sier Støre.

Shuler er ikke i tvil om hva som er hennes viktigste prioritering fremover:

– Vi vil sikre at det er gode kvalitetsjobber i USA og at selskaper setter arbeidernes interesser først.

Selv om hun mener de har noe å lære av Norge innrømmer Støre at det fortsatt er en jobb å gjøre hjemme – og trekker paralleller til USA hvor enkelte får dekket helseutgifter via arbeidsgiver.

– Du og jeg forhandler ikke med arbeidsgiver om dette, men det gjør de i USA.

– I Norge har vi sett en utvikling at vekst i private helseforsikringer, og noen steder blir det en del av arbeidsforholdet, og det mener jeg er et veldig bekymringsfullt utviklingstrekk – for da er det noen i arbeidsmarkedet som får komme fremst i køen.

