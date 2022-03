«Lille Ukraina» i New York: – Vi kommer på jobb og spør «overlevde de natten?»

NEW YORK (E24) I det lille nabolaget på Manhattan er køen utenfor den kjente ukrainske restauranten Veselka lang. – Støtten har vært enorm, sier restauranteier Jason Birchard.

EIER: Jason Birchard eier den populære ukrainske restauranten «Veselka». Vis mer

– Vi kommer på jobb og spør hverandre «overlevde de natten? », sier Birchard mens han raskt sorterer donasjoner som etter planen skal sendes til hans mors tidligere hjemland Ukraina.

Blant batterier, hermetikk, bleier og morsmelkerstatning står han på lageret til en av New Yorks aller mest kjente familiedrevne ukrainske restauranter.

Mange av Birchard ansatte er ukrainere, og flere av dem har familie der.

– Dette er virkelig en grusom situasjon.

Selv har han en tante som bor i den vestlige delen av Ukraina.

– Hun er redd for hva landet hennes kommer til å bli med et russisk styresett.

DONERER: Birchard organiserer donasjonene han har mottatt. Vis mer

Mer enn 150.000 ukrainere kaller New York City for sitt hjem, og i en liten del av nabolaget på Manhattan – midt i East Village – finner man «Lille Ukraina».

I det lille området som strekker seg over to kvartaler, finner man ukrainske restauranter, butikker og bakerier.

I vinduer pryder fargene gult og blått – for det ukrainske flagget – og flere har hengt opp skilt for å vise sin støtte.

– Jeg hadde aldri sett for meg at dette kunne komme til å skje. Jeg tror mange – med meg – var av den oppfatningen at diplomati og trusler om sanksjoner ville hindre ham, men nå tror jeg at dette har vært hans plan hele tiden, sier Birchard.

STØTTE: Bydelen «Lille Ukraina» i East Village viser sin støtte på ulike måter. Vis mer

FN: Fire millioner flyktninger

Natt til torsdag invaderte Russland Ukraina, og siden da har de humanitære lidelsene vært enorme.

Nabolandene har tatt imot flere hundre tusener ukrainere som flykter fra angrepene, og FN har estimert at 12 millioner ukrainere som oppholder seg i landet, vil trenge støtte og beskyttelse.

I tillegg vil fire millioner ukrainske flyktninger kunne komme til å ha behov for hjelp i nabolandene de kommende månedene.

Både statsledere, politikere og eksperter har vært ute og fordømt det russiske angrepet. USAs president Joe Biden har innført kraftige sanksjoner mot Russland og russiske oligarker.

Han har også innført innreiseforbud for Vladimir Putin. Men på tross av sanksjonene fra verdenssamfunnet og en tydelig fordømmelse av Russlands handlinger i FN, er ikke restauranteieren optimistisk.

– Det er som om det er andre verdenskrig nok en gang, men det er ingen som kommer Ukraina til unnsetning. Jeg føler meg hjelpeløs, sier Birchard.

90.000 kroner

Han sier han nå forsøker å holde de ansatte fokusert på arbeid, og at han veldig gjerne vil bidra.

Restauranteieren donerer derfor penger av overskuddet på driften, samtidig som han har satt i gang organisering av donasjonsarbeid hvor newyorkere kan komme innom med klær, utstyr og medisiner.

VIL HJELPE: Birchard forteller at det er mange som kommer innom restauranten hans for å spørre om hva de kan bidra med. Vis mer

På salget av den ukrainske retten borsj har han bare på den første uken samlet inn 10.000 dollar, nærmere 90.000 norske kroner.

– Støtten har vært enorm.

Veselka, som betyr regnbue på ukrainsk, ble startet av Birchards bestefar. Da han flyttet til New York på 50-tallet, åpnet han en liten aviskiosk som senere har blitt til den kjente restauranten.

Stopper handel

– Det vil ta tid før vi ser effekten av sanksjonene, sier Birchard som også er av den oppfatning at midlene som de russiske oligarkene nå får fryst, kun er «småpenger for dem».

LAGERET: På restaurantens lager samler han nå inn donasjoner. Vis mer

Kathy Hochul, guvernøren i New York, som søndag annonserte at hun stopper all handel med Russland og russiske selskaper, var på besøk hos Birchard tidligere i uken.

– Vi fordømmer på det sterkeste handlingen til Putin og Russland, sa Hochul under en pressekonferanse.

– Dette er delstaten New York, og vi er hjemsted for den største ukrainske befolkningen i Amerika. De er en viktig del av strukturen i New York.

KØ: Utenfor Veselka er det kø gjennom store deler av dagen og kvelden. Vis mer

Tilbake på lageret til restauranten er det noen som tar i håndtaket. En ny varelevering har kommet.

– Du kan bare sette dem her, sier Birchard og rydder litt plass blant alle donasjonen før han går tilbake til intervjuet.

– Jeg tror ikke han trodde at dette ville ta så lang tid, sier han – med en tydelig henvisning til Putin.

– Men ukrainere er et stolt folkeslag.

