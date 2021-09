Andersson kan bli ny svensk statsminister

Socialdemokraterna har nominert storfavoritt Magdalena Andersson til ny partileder. Dermed kan hun bli Sveriges første kvinnelige statsminister.

Finansminister Magdalena Andersson er nominert som ny leder for Socialdemokraterna.

Statsminister Stefan Löfven da han skulle holde en tale i Åkersberga i slutten av august. Vis mer

Samtlige 26 distriktslag i det svenske regjeringspartiet har fra før stilt seg bak Andersson, som i dag er finansminister. Inntil nå har hun ikke selv bekreftet at hun er kandidat til å overta etter statsminister Stefan Löfven.

Men på en pressekonferanse med Andersson onsdag bekreftet nominasjonskomiteen at finansministeren er deres utvalgte kandidat.

– Dette blir historisk, sa komiteens leder Elvy Söderström.

Andersson er en person som «sier det som det er og gjør det som trengs», ifølge komitélederen.

Löfven varslet avgang

– Jeg er selvsagt beæret over å bli foreslått som partileder og vil takke for støtte fra alle medlemmene, sa finansministeren.

Den nye partilederen skal velges på Socialdemokraternas landsmøte i november. Löfven kunngjorde 22. august at han går av som partileder i forbindelse med landsmøtet.

Löfvens arvtaker må deretter godkjennes som statsminister av Riksdagen for å kunne overta også som regjeringssjef. Det skjer eventuelt i forbindelse med behandlingen av regjeringens budsjettforslag.

I dag leder Löfven en mindretallsregjering sammen med Miljöpartiet. En regjeringskrise i sommer førte til at Löfven erklærte at han gikk av som statsminister – men noen uker senere ble det klart at regjeringen likevel fikk fortsette.

– Samfunnet må mobiliseres

Når Löfven gir seg, vil han ha vært partileder i nesten ti år. I over sju år har han vært statsminister.

Andersson er utdannet økonom og har vært finansminister siden 2014. Som ung var hun svømmer på elitenivå.

Hun peker på gjengkriminalitet som én av sakene hun vil prioritere som partileder. Hun lover å «snu hver stein» for å hindre segregering og knekke de kriminelle gjengene i Sverige.

– Her trengs en mobilisering av hele samfunnet, sier Andersson, som slår fast at det er nødvendig med bedre integrering.

Eksplosjonen denne uken i en bygård i Göteborg, der en rekke mennesker ble skadd, førte til at gjengkriminaliteten kom enda høyere på den politiske dagsordenen.

– Klokken tikker

I tillegg vil Andersson satse på velferd og klimatiltak. – Klokken tikker. Løser vi ikke klimakrisen, er vi kjørt, advarer hun.

Den svenske samfunnsmodellen er av avgjørende betydning, ifølge Andersson.

– Vi har i over hundre år vist at det går an å bygge samfunnet mer rettferdig om man samarbeider, når hver og en av oss kan utvikle oss og vokse.

På pressekonferansen onsdag ønsket hun ikke å beskrive seg selv som en politiker på høyre- eller venstresiden i partiet.

– Det er en litt utdatert måte å se det på. Jeg vil framover, sa hun.