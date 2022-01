Høyeste prisvekst i USA siden 1982

Den amerikanske inflasjonen endte opp syv prosent i desember, mot året før. Bruktbiler og matvarer trakk prisveksten mest opp.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det viser ferske tall fra det det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy (Bureau of Labor Statistics).

Prisveksten på syv prosent er den høyeste siden juni 1982, og helt i tråd med analytikernes anslag på forhånd.

Dermed fortsetter veksten fra november da prisveksten var på 6,8 prosent.

Kjerneinflasjonen, som er strippet for varer som svinger mye i pris, blant annet drivstoff, steg på sin side 5,5 prosent, mot samme måned året før. Her var det på forhånd ventet en vekst på 5,4 prosent.

– Enn så lenge er det skyhøyt

Knut Magnussen, seniorøkonom i DNB Markeds, sier til E24 at dagens tall er som forventet.

– Dette er nok en bekreftelse på at inflasjonen holder seg på et veldig høyt nivå. Åpenbart har dette vart så lenge at Fed har blitt mye mer på ballen, sier han, og sikter til Powells uttalelser om at de vil bekjempe den høye inflasjonen.

Magnussen tror at nivået fort kan holde seg høyt i et par-tre måneder til. Samtidig tror han at vi snart kan nærme oss en topp.

– Det er en rekke positive ting også, blant annet lavere kostnader på frakt. Priser vil uansett på sikt flate ut og dempe inflasjonen, sier han, og legger til:

– Enn så lenge er det skyhøyt, og det ventes at Fed vil heve renten snart.

Prishopp på matvarer

Den største bidragsyteren til veksten i kjerneinflasjonen er bruktbiler, som hadde en prisvekst på 37,3 prosent fra desember året før.

Samtidig steg matvareprisene med 6,5 prosent. Til sammenligning har den årlige veksten de siste ti årene i snitt ligget på 1,5 prosent, skriver statistikkfløyen.

Den største prisøkningen på matvarer kom i kategorien for kjøtt, fjærkre, fisk og egg med en vekst på 12,5 prosent i fjor, selv med en liten nedgang i desember. Prisen på meieriprodukter steg derimot bare 1,6 prosent, noe som var den svakeste kategorien innen matvarer.

Prisen på restaurantmat har i samme periode steget med seks prosent, noe som også er den største veksten siden 1982.

Amerikanske dagligvarebutikker mangler for tiden flere matvarer i butikkhyllene. Spredningen av omikronvarianten og dårlig vintervær har de siste ukene bidratt til matmangelen, på toppen av allerede eksisterende problemer i forsyningsledd og problemer med mangel på arbeidskraft, skrev NTB onsdag morgen.

I den totale konsumprisindeksen bidrar også energiprisene mye til veksten. Prisveksten på energivarer var på 29,3 prosent i desember, mot året før. Særlig et hopp på 48 prosent i drivstoffprisene bidrar til veksten her.

Vil bekjempe høy inflasjon

Den kraftige prisveksten har satt fart på nedtrappingen av pengepolitiske tiltak etter coronapandemien de siste månedene. Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, har blant annet økt nedtrappingen av støttekjøp i markedet.

Sentralbanksjef Jerome Powell, forsikret tirsdag kveld Senatet om at han vil bekjempe den høye inflasjonen.

– Hvis vi må heve renten mer over tid, så gjør vi det, sa han, ifølge Bloomberg.

Renten i USA er for tiden på 0–0,25 prosent. Ved forrige rentemøte signaliserte Fed tre rentehevinger i 2022.

Fed-sjefen pekte på at gjenåpningseffekter og globale flaskehalser har gitt økte priser, og at den høye inflasjonen vil vare til godt inn i midten av året.