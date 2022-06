Nye krisegrep i eurosonen: – Trolig ikke noe som monner

Den europeiske sentralbanken har lagt frem nye tiltak etter et hastemøte om markedsuroen. Men vil det hjelpe? Nei, tror sjeføkonom.

Marius Gonsholt Hov, Handelsbanken

Christine Lagarde, sjef i Den europeiske sentralbanken (ESB), så seg nødt til å kalle inn til et hastemøte onsdag som følge uroen i markedet.

Noen timer senere kommer meldingen fra sentralbanken, der det går frem hva den vil gjøre i møte med en kraftig økning i statsrenter, spesielt i Italia.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener reaksjoner i markedet tyder på at meldingen fra ESB blir tolket som noe vag.

– Dette er trolig ikke noe som monner. På forhånd har det blitt spekulert om et nytt program eller en pott med penger, sier Gonsholt Hov.

– Kan sluse penger inn i sårbare økonomier

I meldingen står det at ESB vil bruke et nytt verktøy for å hindre turbulensen i rentemarkedet som man nylig har sett.

«Pandemien har etterlatt seg varige sårbarheter i eurosonens økonomi», står det i meldingen som peker på at dette bidrar til ujevn virkning av sentralbankens grep på tvers av land, står det i meldingen.

Gonsholt Hov forklarer at ESB forsøker å hjelpe sårbare økonomier, altså land med svake økonomiske utsikter og høy gjeld.

I dagens melding står det at ESB vil ha noe større grad av fleksibilitet av det de reinvesterer av papirer som går til forfall i porteføljen av verdipapirer etter støttekjøpene under pandemien.

Men hva betyr det?

– Det betyr implisitt at de kan sluse mer penger inn i sårbare økonomier, som Italia, sier Gonsholt Hov.

Gigantisk corona-krisepakke

ESB innførte i mars 2020 er stor midlertidig krisepakke, Pandemic emergency purchase programme (PEPP), for å støtte økonomien under pandemien.

Under programmet har ESB kjøpt obligasjoner.

Programmet ble gradvis utvidet under pandemien, før kjøpene ble avsluttet i mars i år.

Avdrag og rentebetalinger skal reinvesteres minst til 2024.

Per 10. juni eide ESB slike obligasjoner for 1.697,5 milliarder euro.

