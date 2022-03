IMF venter dyp resesjon i Ukraina: – Massivt sjokk

Ukrainas økonomi vil oppleve en tilbakegang på minst 10 prosent i år, og behovet for økonomisk støtte er både omfattende og økende, ifølge Det internasjonale pengefondet.

HARDT RAMMET: En ukrainsk brannkonstabel utenfor en ødelagt bygning i Kyiv. Ødeleggelsene som følge av krigen er ventet å ramme økonomien i landet hardt, ifølge IMF. Vis mer

– Det tragiske tapet av liv, de enorme flyktningstrømmene og omfattende ødeleggelser av infrastruktur og produksjonskapasitet gir alvorlig menneskelig lidelse og vil føre til en dyp resesjon (økonomisk nedtur) i år.

Det skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) i forbindelse med fremleggelsen av ferske prognoser for Ukraina, etter at det før helgen godkjente en kriseutbetaling på 1,4 milliarder dollar (12,6 milliarder kroner) til landet.

– Ukraina står overfor et massivt humanitært og økonomisk sjokk.

IMF uttrykker samtidig sterk støtte til det ukrainske folket.

– Finansieringsbehovet er stort og presserende, og kan øke betydelig etter hvert som krigen fortsetter, skriver fondet videre, og peker også på store kostnader til gjenoppbygging.

– Trolig betydelig større behov

IMF venter i sine prognoser at den ukrainske økonomien vil oppleve en tilbakegang på 10 prosent i år. Fondet trekker frem at landets økonomi krympet med 6,6 prosent i 2014, samme år som Russland annekterte Krim-halvøya.

– Selv om utsiktene er beheftet med ekstraordinær usikkerhet, er de økonomiske konsekvensene allerede svært alvorlige, med flyktningstrømmer på over 2 millioner mennesker på bare 13 dager og storstilt ødeleggelse av kritisk infrastruktur i Ukraina.

I krigstid har andre lands økonomier opplevd en tilbakegang på 25–35 prosent.

– Prognosene presentert i denne rapporten må bare ses på som et minimum, og som en bro mot det punktet hvor en omfattende skadevurdering vil gi muligheten til å gi troverdige estimater for de finansielle behovene, som trolig vil bli betydelig høyere enn de nåværende estimatene, skriver IMF.

20 prosent prisvekst

Ukrainas sentralbank hevet renten til 10 prosent i januar i år for å få bukt med inflasjonen, som allerede da var kommet opp i 10 prosent på årsbasis.

Pengefondet venter nå at prisveksten i landet vil være på rundt 20 prosent i år. Til sammenligning var prisveksten i Norge på 3,7 prosent i februar, sammenlignet med året før.

Da IMF forrige uke godkjente milliardutbetalingen sa toppsjef Kristalina Georgieva at pengene burde ses på som et instrument i den store mobiliseringen av finanser som er nødvendig for at Ukraina skal klare den økonomiske nedgangen som kommer.

– Når krigen er over og en ordentlig skadegjennomgang kan gjennomføres, vil det sannsynligvis være behov for stor støtte for å bidra til gjenoppbyggingen, sa Georgieva.

Allerede før krigen var Ukraina blant de aller fattigste landene i Europa.