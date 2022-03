Russlands rikeste ut mot Putin: – Vil ta oss 100 år tilbake i tid

Vladimir Potanin advarer Putin mot å beslaglegge verdiene til selskaper som har forlatt Russland de siste ukene.

Russlands rikeste forretningsmann, Vladimir Potanin, 2012. Vis mer

Milliardær Vladimir Potanin advarer Kreml mot å beslaglegge verdiene til selskaper som har forlatt Russland siden invasjonen av Ukraina.

Potanin frykter at en slik handling vil sende Russland over 100 år tilbake i tid, til de urolige dagene etter den russiske revolusjonen i 1917, ifølge CNN.

– For det første vil det ta oss hundre år tilbake, til 1917, og konsekvensene av et slikt skritt – global mistillit til Russland fra investorenes side – vil vi oppleve i mange tiår, sa han i en melding publisert på Norilsk Nickel's Telegram-konto på torsdag.

Potanin leder selskapet Norilsk Nickel, hvor han også er største aksjonær. Norilsk Nickel er verdens største produsent av palladium og høyverdig nikkel, samt en stor produsent av platina og kobber.

Advarselen kommer noen dagen etter at president Vladimir Putin sa at Russland vil finne «lovlige løsninger» for å beslaglegge eiendeler basert i landet fra internasjonale selskaper som har besluttet å stoppe sine operasjoner i Russland på grunn av Moskvas beslutning om å invadere Ukraina, skriver Financial Times.

Vil holde døren åpen

Potanin anser de vestlige selskapenes beslutning om å forlate landet som «emosjonell», og en beslutning som ble fattet etter press fra opinionen i hjemlandene.

– De fleste av dem vil nok derfor komme tilbake. Jeg personlig vil at de skal ha den muligheten, skriver han.

Potanin er Russlands rikeste milliardær med en formue på rundt 202 milliarder kroner, ifølge Bloomberg. Det er til tross for at aksjeposten hans i Norilsk Nickel falt med mer enn 90 prosent på London-børsen før handelen ble stanset tidligere i mars.

– Vi må se respektable og behersket ut, og vår innsats bør ikke være rettet mot å «lukke døren», men heller å vedlikeholde

Russlands økonomiske posisjon i markeder som vi har mestret så lenge, sier han, ifølge Bloomberg.

Potanin sa at Russland burde klamre seg til sine eksportmarkeder i stedet for å forlate dem frivillig. Russland har annonsert et eksportforbud for mer enn 200 produkter.

Potanins kommentarer som ble lagt ut sent på torsdag er den mest offentlige uenigheten så langt fra Russlands forretningseliter, ifølge Bloomberg.

Ikke rammet av sanksjonene

Potanin er en av få oligarker som så langt ikke har vært underlagt internasjonale sanksjoner, ifølge Bloomberg.

Han er blant de få av Russlands opprinnelige oligarker som fortsatt er aktive i næringslivet i landet.

Potanin blir ofte omtalt som hjernen bak det russiske lån-til-aksje-programmet som resulterte i privatisering av naturressursbedrifter etter Sovjetunionens sammenbrudd, og som la til rette for oligarkenes velstand.

Han ble medeier i Norilsk Nickel i 1995 og har vært administrerende direktør siden 2012.