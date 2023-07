Venter renteheving i USA: – Det er litt tidlig å erklære seier over inflasjonen

Det er bredt ventet at Den amerikanske sentralbanken (Fed) går inn for en «enkel» renteheving onsdag. – De har gitt sterke signaler om at renten sannsynligvis skal økes ytterligere, sier seniorøkonom.

Fed-sjef Jerome Powell var på junimøtet tydelig på at prosessen med å få inflasjonen ned ikke er over.

– Vi ser for oss en enkel renteheving enkel rentehevingEn renteheving på 0,25 prosentpoeng. denne gangen. Vi trodde også at de kom til å heve i juni, men da gjorde de det ikke. Begrunnelsen da var å avvente inflasjonen mer. I etterkant har det kommet viktige tallslipp, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til E24.

Inflasjonen kom inn på 3 prosent i juni, mens antallet nye jobber gikk ned. Arbeidsledigheten holdt seg likevel lav, på 3,6 prosent.

– Disse tallene kunne muligens brukes som argument for å droppe en heving nå. Men i juni la de fram en rentebane med to hevinger til, og de har gitt sterke signaler om at renten sannsynligvis skal økes ytterligere, sier Magnussen.

– Det er litt tidlig å erklære seier over inflasjonen allerede, fastslår han.

En enkel renteheving innebærer en økning 0,25 prosentpoeng.

Tror på siste heving

På rentemøtet i juni holdt Fed styringsrenten uendret i intervallet 5–5,25 prosent, etter ti rentehevinger på rad. Beslutningen fra junimøtet var enstemmig, men et offentliggjort referatet viste også at enkelte av Fed-medlemmene kunne tenkt seg å holde tempoet oppe.

Magnussen tror en renteheving onsdag kan bli den siste i denne omgangen. Han sier vi ennå ikke fullt ut har sett effektene av rentehevingene.

– Jeg tror de lave inflasjonstallene kan føre til at dette blir den siste hevingen, i hvert fall hvis inflasjonen fortsetter å holde seg lav som i juni, sier seniorøkonomen.

CME Fedwatch Tool viser at markedet ser på det som overveiende sannsynlig med en enkel renteheving.

Det er ventet at Fed vil signalisere at de ennå ikke er helt ferdig med rentehevinger etter onsdagens møte, skriver Financial Times.

– Det er usannsynlig at komiteen er villige til å kommunisere at de forventer å ha en utvidet pause, sier Kris Dawsey, sjeføkonom i DE Shaw, som tidligere jobbet i Feds New York-avdeling, til avisen.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets tror på enkel renteheving fra Fed onsdag denne uken.

Venter mildt tilbakeslag

Et av de store spørsmålene etter at Fed startet rentehevingene, har vært utsiktene for om det vil bli resesjon i USA. Rentekurven inverterte i fjor, altså at rentene på statsobligasjoner med lang løpetid er lavere enn de med kort.

Det er en utvikling som pleier å ende med at resesjon inntreffer rundt et år etter.

– Det ser ikke ut som om det er noen overhengende resesjonsfare nå. Økonomien har klart seg bedre enn forventet i lys av renteøkningene, sier Magnussen i DNB Markets.

Han tror det skyldes at husholdningene har god økonomi, at de har hatt mye sparepenger tilgjengelig, og at gjeldsbelastningen er lav i kombinasjon med stor grad av fastrente på boliglån.

– Rentehevingene slår antagelig mindre gjennom enn den gjorde tidligere da gjeldsbelastningen var høyere. Det er et argument jeg tror er viktig for at det kan bli et mildt tilbakeslag. Vi tror det kan bli en mild tilbakegang, men ikke en full resesjon, sier Magnussen.