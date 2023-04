IMF ser svakere vekst og høyere inflasjon: – Bankuroen minner oss om at situasjonen er skjør

Selv om vekstutsiktene er de svakeste siden 1990, kan høyere og mer standhaftig inflasjon bety høyere renter i lengre tid.

NYE PROGNOSER: IMF-sjef Kristalina Georgieva ser mørkere på fremtiden, med svakere global vekst og høyere inflasjon.

Den høye inflasjonen ser ut til å bli mer langvarig, samtidig som den økonomiske veksten blir svakere, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) i den ferske rapporten «World Economic Outlook».

IMF varsler også at risikoen for at det går enda verre enn de anslår, dominerer utsiktsbildet og at «tåken rundt globale utsikter igjen har lagt seg».

– Den siste tidens bankuro minner oss om at situasjonen er skjør, skriver fondet videre.

IMF kutter anslaget for global vekst til 2,8 prosent i år, ned fra 3,1 prosent i rapporten fra januar. Forventningen til global inflasjon løftes samtidig med 0,6 prosentpoeng til 5,6 prosent.

– Inflasjonen er mye mer standhaftig enn vi trodde bare for noen få måneder siden.

IMF understreker også at utsiktene for de neste 5 årene er de svakeste siden 1990.

I Norge spår IMF en økonomisk vekst på 2,1 prosent i år og venter samtidig at prisveksten vil være på 4,9 prosent.

Til sammenligning venter Norges Bank en BNP-vekst på 1,4 prosent i år, og at inflasjonen samtidig vil legge seg på 4,9 prosent, ifølge forrige pengepolitiske rapport.

– Illevarslende

IMF forklarer noe av vekstkuttet med svakere utvikling i land som tidligere har hatt høy vekst, som Kina og Korea.

– Men noe av siste tidens nedgang kan også reflektere mer illevarslende krefter: arr etter pandemien, et langsommere tempo i strukturelle reformer, samt den økende og stadig mer reelle trusselen om geoøkonomisk fragmentering som fører til mer handelskonflikter, mindre direkte investeringer og lavere innovasjonstakt og teknologiadopsjon, skriver fondet.

– En fragmentert (delt) verden kan vanskelig oppnå fremgang for alle, eller lykkes med å takle globale utfordringer som klimaendringer eller pandemiberedskap. Vi må unngå den veien for enhver pris.

Ikke nådd toppen

IMF påpeker at selv om den totale inflasjonen har vist tegn på demping, så har kjerneinflasjonen (ekskludert strøm og mat) fortsatt ikke nådd toppen i mange land.

Det kan bety at renten må heves ytterligere og holdes høy lenger enn det som ventes nå. IMF ser dermed også en viss risiko for at bankene må kutte sine utlån enda mer når deres egne kostnader øker.

I tillegg kan det finansielle systemet bli ytterligere testet.

– Nervøse investorer ser ofte etter det neste svakeste leddet, slik de gjorde med Crédit Suisse, skriver IMF.

Fondet viser til at finansinstitusjoner med overdreven belåning, kredittrisiko eller renteeksponering, for mye avhengighet av kortsiktig finansiering, eller lokalisert i områder med begrenset finanspolitiske muligheter, kan bli neste mål.