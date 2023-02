Sunak: Positive Nord-Irland-samtaler, men mer arbeid gjenstår

Storbritannias statsminister Rishi Sunak beskriver brexitsamtalene om Nord-Irland med EU som positive. Men en ny avtale er ennå ikke klar.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak var fredag i Belfast for å diskutere den omstridte Nord-Irland-protokollen.

NTB-AFP-Reuters

– Jeg har i dag hatt positive samtaler med politiske partier i Nord-Irland om våre pågående diskusjoner om å finne en løsning for Nord-Irland-protokollen, sa Sunak til journalister etter fredagens besøk i Belfast.

Sunak møtte også den britiske ministeren for Nord-Irland, Chris Heaton-Harris. Samtidig var utenriksminister James Cleverly i Brussel der han møtte EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic.

– Det gjenstår mer arbeid. Vi har ikke oppnådd noen avtale ennå. Det er derfor at utenriksministeren og jeg, men også ministeren for Nord-Irland, skal fortsette samtalene med EU for å prøve å finne løsninger som beskytter Nord-Irlands plass i vårt indre marked og Langfredagsavtalen, sa Sunak.

Sefcovic tvitret etter møtet med Cleverly at samtalene var konstruktive og at det ble gjort fremgang.

Leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen skal møte Storbritannias statsminister Rishi Sunak til samtaler om Nord-Irland i helgen.

Møter von der Leyen

Også det nordirske unionistpartiet DUPs leder Jeffrey Donaldson omtaler samtalene med Sunak som positive.

– Jeg tror vi trygt kan si at det ble gjort fremgang innen en rekke områder, mens det er andre områder der det gjenstår mer arbeid, sa Donaldson.

I løpet av helgen ventes det at Sunak skal møte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på sidelinjen av sikkerhetskonferansen i München.

Ifølge Politico er det forventninger om at en avtale kan ferdigstilles allerede neste uke.

DUPs partileder Jeffrey Donaldson sa at samtalene med statsminister Rishi Sunak var positive. Bak Donaldson står DUP-partifellene (fra venstre) Gordon Lyons, Gavin Robinson og Emma Little-Pengelly.

Handelsrestriksjoner

Storbritannia gikk ut av EU for tre år siden. Det har resultert i handelsrestriksjoner mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia ettersom det ikke er funnet en løsning for Nord-Irland-protokollen.

Alternativet ville vært å innføre tilsvarende restriksjoner mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland, noe som i så fall ville ha satt Langfredagsavtalen i fare. En åpen grense mellom Irland og Nord-Irland er en viktig del av denne avtalen, som skapte fred i Nord-Irland etter tiår med krig.