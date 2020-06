USA har sendt ut coronasjekker til 1 million døde

USAs finansdepartement har sendt sjekker med koronastøtte verdt 13,5 milliarder kroner til 1,1 million døde personer, viser en uavhengig gransking.

Publisert: Oppdatert: 25. juni 2020 20:52 , Publisert: 25. juni 2020 19:12

Regjeringen har bedt etterlatte om å gi tilbake pengene, men det er uklart om de er forpliktet til å gjøre det.

Finansdepartementet begynte å sende kontanthjelp til skattebetalere i april som et ledd i en krisepakken Kongressen vedtok i møte med massiv arbeidsledighet under pandemien. Siden er det foretatt 160,4 millioner utbetalinger på til sammen 2.600 milliarder kroner.

Rapporten fra Kongressens granskingsorgan Government Accountability Office (GAO) torsdag viser at myndighetene ikke sjekket dødsregisteret hver gang de sendte ut sjekkene.

Fram til 30. april, da 120 millioner utbetalinger var fullført, hadde sjekker verdt til sammen 13,5 milliarder kroner blitt sendt til døde personer.

Etterslep

De fleste som betalte skatt i 2018 og 2019, har automatisk fått tilsendt en sjekk på opptil 12.000 kroner. Det samme gjelder personer som omfattes av ulike offentlige pensjons- og velferdsprogrammer.

– Noen av disse skattebetalerne kan ha vært døde på det tidspunktet betalingene ble gjort, heter det i rapporten.

Her påpekes det at den amerikanske skatteetaten IRS sitter på dødsregistrene, mens finansdepartementet og finansetaten, som fastsatte kontantstøtten, ikke gjorde det. Årsaken til at IRS i de tre første rundene med utbetalinger unnlot å sjekke mottakerne opp mot dødsregistrene, var den juridiske tolkningen som etaten opererte etter, ifølge GAOs rapport.

Ba om tilbakebetaling

6. mai kom IRS med en uttalelse der de sa at utbetalinger som er gjort til døde personer, bør returneres.

– IRS har ikke på nåværende tidspunkt planer om å varsle ukvalifiserte mottakere om hvordan de kan betale tilbake, påpeker GAO.

Ifølge skatterettsekspert Nina Olson er det ingenting i loven som forbyr at slike utbetalinger foretas til personer som er avgått ved døden. Det er heller ingenting i lovverket som krever at arvinger returnerer sjekkene, påpeker Olson, som jobber ved Center for Taxpayer Rights.

Helikopterpenger

De direkte utbetalingene til enkeltpersoner og arbeidstagere er en form for krisehjelp som har vært lite brukt før coronakrisen rammet verden.

Tiltaket kalles ofte «helikopterpenger» siden penger nærmest drysses over befolkningen som fra et helikopter. I USA er det nå snakk om engangsutbetalinger på 1.200 dollar til voksne amerikanere, ifølge nyhetsbyrået AP. Barn vil angivelig få 500 dollar.

Den massive amerikanske krisepakken har ført til en viss bekymring både for økende statsgjeld og risiko for høyere inflasjon. Men i Kongressen er det enighet om at budsjettunderskuddet må økes for å hjelpe folk gjennom coronakrisen.

CDC: 8 prosent coronasmittet

Ifølge den amerikanske helseetaten CDC er mellom 5 og 8 prosent av befolkningen i USA er smittet av coronaviruset.

Anslaget er basert på nasjonalt representative undersøkelser av antistofftester, opplyser CDC-direktør Robert Redfield torsdag.

Hvis prognosen er riktig, er antallet påviste smittetilfeller i USA bare en tidel av det reelle tallet.

USA har en befolkning på 329,8 millioner, mens det reelle tallet på personer som er eller har vært smittet av koronaviruset, ifølge anslaget er mellom 16,5 og 26,4 millioner.

USA har 2,4 millioner påviste smittetilfeller og over 124.000 koronarelaterte dødstall, de høyeste antallene i verden.

Se hvordan coronavirsuet har slått ut i Norge:

