Solid spansk nedtur etter coronakrisen

Spanias statsminister Pedro Sanchez. Vis mer Armando Franca / AP

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 10:27 , Publisert: 31. juli 2020 09:11

Saken oppdateres.

Spanis brutto nasjonalprodukt (BNP) falt med 18,5 prosent i andre kvartal målt mot kvartalet før, ifølge Dow Jones.

På forhånd var det ifølge nyhetsbyrået ventet et fall på 15 prosent i Spania, som er eurosonens fjerde største økonomi.

Også andre land i Europa har opplevd en solid nedtur i krisekvartalet. Tysklands brutto nasjonalprodukt falt 10,1 prosent i andre kvartal fra kvartalet før, mens Frankrikes BNP falt 13,8 prosent i samme periode.

Målt fra ett år tidligere falt Spanias BNP med 22,1 prosent

Italia fikk også historisk nedgang, BNP-fallet ble 12,4 prosent i andre kvartal, mot forventet 13 prosent.

Det kommer også samlede BNP-tall for hele eurosonen fredag, og det er ventet en solid nedtur.

Kraftig USA-fall

Krisekvartalet preget også USAs veksttall, som kom torsdag. Landets bruttonasjonalprodukt (BNP) ble estimert til å ha falt med 9,5 prosent i andre kvartal fra kvartalet før, ifølge foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. På årsbasis var fallet i BNP på 32,9 prosent.

– Tallet på 33 prosent er irrelevant, det er hva BNP ville falt for året. BNP falt med 9,5 prosent i kvartalet. For året er BNP ned nesten 11 prosent med første og andre kvartal. Noe sånt har aldri skjedd før, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til E24 etter at USA-tallene ble lagt frem torsdag.

Han tror ikke at tallene vil være like ille fremover, men oppgang i smitten mange steder gjør at usikkerheten vedvarer.

– Det er ikke åpenbart at den økonomiske aktiviteten kommer raskt tilbake til nivåene før corona, sa Andreassen torsdag.