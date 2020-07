Rekordfall i fransk økonomi

Europas nest største økonomi fikk sitt kraftigste BNP-fall på over 70 år.

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 20:56 , Publisert: 31. juli 2020 07:40

Fransk BNP falt 13,8 prosent fra forrige kvartal, mot ventet 15,2 prosent, ifølge Bloomberg.

Dette er ifølge nyhetsbyrået det største fallet siden målingen ble innført for over 70 år siden, og føyer seg inn i rekken av svake BNP-tall, etter at Tyskland rapporterte et fall på 10,1 prosent i går.

På årsbasis har BNP falt 19 prosent, ifølge det franske statistikkbyrået Insee.

– Fallet i andre kvartal kommer etter en nedgang på 5,9 prosent i første kvartal. Den negative utviklingen i første halvår kobles til nedstengningen av «ikke-essensielle» aktiviteter, som følge av «lockdown» mellom midten av mars og begynnelsen av mai, skriver Insee i forbindelse med BNP-tallet.

Både investeringer og privat- og offentlig forbruk falt kraftig i kvartalet. Fransk eksport falt 25,5 prosent og importen falt 17,3 prosent.

Senere i dag kommer BNP-tall fra Spania, Italia og eurosonen. Også her ventes det store fall.