Tom Cruise selger luksus-ranch for 326 millioner kroner

«Norgesvenn» og superkjendis Tom Cruise har solgt en Colorado-ranch som er skreddersydd for privatliv. Den gigantiske eiendommen har blant annet syv soverom, ni bad og en bane for snøscootere.

Vis mer byoutline Brett Sreckengost for LIV Sotheby’s International Realty

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Den amerikanske skuespilleren, som er kjent fra filmer som «Mission Impossible» og «Top Gun», er glad i fjorder og fjell.

Men nå takker superstjernen farvel til sitt luksuriøse krypinn i den amerikanske fjellheimen.

Cruise har nemlig solgt sin hytte-lignende ranch lokalisert i byen Telluride i delstaten Colorado, ifølge aviser som Wall Street Journal, Fox Business og New York Post.

Salgsprisen er 39,5 millioner dollar eller 326 millioner kroner med dagens kurs. Kjøperens identitet er ennå ikke kjent.

Vis mer byoutline Joshua Johnson for LIV Sotheby’s International Realty

Eiendommen til Cruise ble lagt ut på markedet av megleren LIV Sotheby’s International Realty for to måneder siden og skal ha blitt solgt innen kort tid.

Cruise har forsøkt å selge eiendommen tidligere. I 2014 ble den lagt ut for salg på skyggemarkedet for 59 millioner dollar eller 487 millioner kroner.

Syv soverom og ni bad

Ifølge boligannonsen er ranchen spesialbygget for privatliv og utstyrt med hele syv soverom og ni bad.

De nye eierne kan også kose seg foran to peiser eller ta en løpetur på sitt eget treningssenter.

Eiendommen har et innendørs areal på godt over 1.000 kvadratmeter og et utendørs areal på nesten 1.295.000 kvadratmeter eller 1.295 «mål».

fullskjerm neste 1 av 3 byoutline Joshua Johnson for LIV Sotheby’s International Realty

Også utenfor ranchens sedertre-dekte vegger finnes det luksuriøse fasiliteter, blant annet en egen sportsbane, et nettverk med turstier og en bane for snøscootere.

Hvis du vil legge ut på en kjøretur, for eksempel for å stå på ski eller spille golf, er det ikke verre enn å gå ned i garasjen, som har plass til tre biler.

Eiendommen har til og med en egen nettside.

Vis mer byoutline Brett Sreckengost for LIV Sotheby’s International Realty

Returnerer til Norge

I februar ble det kjent at Cruise kommer tilbake til Norge for å spille inn filmen «Mission:Impossible 8», også kjent som «Scorpio».

Bakgrunnen er at filmen får inntil 68 millioner kroner av Norsk filminstitutt.

Cruise har allerede spilt inn scener til de to siste «Mission Impossible»-filmene på Vestlandet.

– Dette er et vakkert land og folkene er helt fantastiske, sa Cruise da han møtte kulturminister Abid Raja under filminnspilling i fjor.

