New York Times: Trump betalte 7000 kroner i skatt i 2016

Ifølge New York Times har ikke president Donald Trump betalt inntektsskatt i ti av de siste 15 årene. Selv kaller han avsløringen for «fake news».

Publisert: Oppdatert: 28. september 2020 03:11 , Publisert: 27. september 2020 23:57

Skattemeldingene avisen har fått tak i, viser også at at Trump betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016 da han vant presidentvalget, og at han også betalte 750 dollar i inntektsskatt det første året som president i 2017.

Summen tilsvarer like over 7000 norske kroner med dagens kurs.

Hovedårsaken til at Trump ikke har betalt mer i inntektsskatt skal ifølge avisen være at han har rapportert å ha tapt mer penger enn han har tjent.

Trump selv kalte avsløringen for «falske nyheter», i en pressekonferanse like før midnatt norsk tid:

– Fake news. Det er oppspinn. Jeg betalte skatt, sier Trump.

– Jeg har betalt skatt, jeg har også betalt mye inntektsskatt til New York. Alt kommer til å komme frem, fortsetter Trump.

Mer enn 20 år med skattemeldinger

Trump har i flere år kjempet for at skattemeldingene hans ikke skal bli offentlig publisert, og er ifølge Washington Post den eneste presidenten som har nektet å gjøre det.

The New York Times skriver at skattemeldingene forteller en fundamentalt annen historie enn hva Trump selv har fortalt om seg selv til den amerikanske offentligheten.

Skattemeldingene han har sendt til de amerikanske skattemyndighetene skal skildre en forretningsmann som tjener flere hundre millioner dollar i året, men som likevel går på store vedvarende tap, som han igjen bruker for å unngå å betale skatt.

Trump er, som nå har økende økonomiske utfordringer, mer og mer avhengig av å tjene penger på selskap som setter ham i en potensiell og ofte direkte interessekonflikt med jobben som president. Trump kan i tillegg bli nødt til å betale 421 millioner dollar i lån og annen gjeld i løpet av de neste årene, ifølge avisen.

Samtidig skal Trump kjempe en kamp med skattemyndighetene om en skatterefusjon til en verdi av 72,9 millioner kroner, dersom han skulle tape kampen vil han bli nødt til å betale rundt 100 millioner dollar.

Presidenten sier han vil offentliggjøre skattemeldingene sine når saken med IRS (de amerikanske skattemyndighetene) er over.

New York Times skriver at de har mottatt skattemeldinger fra mer enn 20 år bakover i tid for Trump og for hundrevis av selskaper som utgjør forretningsdriften hans, inkludert detaljert informasjon fra de første to årene av presidentperioden hans.

Informasjonen inneholder ikke de personlige skattemeldingene til Trump for 2018 og 2019.

Viser ikke forbindelser til Russland

Ifølge avisen viser skattemeldingene at Trump har verdier for flere hundre millioner dollar, men at de ikke viser hvor rik han faktisk er.

De skal heller ikke avsløre noen tidligere ikke-rapporterte forbindelser til Russland.

I et svar til et brev fra avisen som oppsummerer funnene, sier advokat Alan Garten i Trump Organization at «det meste, om ikke alle, fakta ser ut til å være unøyaktige».

Garten ba også ifølge avisen om dokumentene som funnene er basert på. Etter at New York Times avslo å fremvise dokumentene for beskytte kildene sine, kommenterte Garten bare på hvor mye skatt Trump hadde betalt.

– I løpet av det siste tiåret har president Trump betalt tiltalls millioner dollar i personlig skatt til de føderale myndighetene, inkludert å betale millioner i personlige skatter siden han kunngjorde kandidaturet sitt i 2015, sier Garten i en uttalelse, skriver avisen.

Måtte utlevere skattemeldinger

I juli bestemte amerikansk høyesterett at Trump må levere skattemeldingene til statsadvokaten i New York. Trump kalte det hele da for «politisk rettsforfølgelse».

President Trump hadde i forkant av avgjørelsen i høyesterett påberopt seg immunitet. Han har gjennom flere år nektet å gi fra seg opplysninger om sin private økonomi, og advokatene hans har hevdet at han er immun mot gransking fra Kongressen.

Avgjørelsen betydde nødvendigvis ikke at velgerne ville få innsikt i skattemeldingene til presidenten. Men det får de altså nå gjennom avsløringene til New York Times.

