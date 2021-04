Danmark i dialog om å bytte vaksiner

Danske myndigheter er i dialog med flere land om å bytte AstraZeneca-vaksiner mot en annen vaksine.

Helsepersonell i Odense vaksineres mot coronaviruset. 150.000 dansker har fått en dose av AstraZeneca-vaksinen og mangler en dose til for å være fullvaksinert. Vis mer byoutline Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix / NTB

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Akkurat her og nå har vi stadig bruk for sikre og godkjente vaksiner. Det er hittil Pfizer og Moderna, sa helseminister Magnus Heunicke etter et møte med Folketingets helsepolitikere.

Heunicke sier det ville være svært interessant om Danmark kunne sende AstraZeneca-vaksiner til et annet land og i bytte få noen av deres Pfizer-vaksiner.

Han ville ikke si hvilke land som er aktuelle, men han understreket at interessen for Danmarks AstraZeneca-vaksiner er stor i mange land der smittenivået er langt høyere enn i Danmark.

På møtet ble det også drøftet om det er mulig å gjennomføre frivillig vaksinering med AstraZeneca-vaksinen, uten at det kom til en avklaring.

Det kom klart fram at det er store utfordringer ved å tilby vaksinen til dem som ønsker den, blant annet hvem som eventuelt skal gi vaksinene det juridiske ansvaret og potensialet for erstatning.

Sundhedsstyrelsen sier det kan ta mange uker å avklare dette, og gevinsten ved å gi vaksinen til frivillige blir mindre og mindre for hver dag som går fordi massevaksineringen går sin gang.

Rundt 150.000 dansker har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen og mangler dermed en dose før de er fullvaksinert. Til sammen har Danmark 270.000 doser på lager og venter en leveranse på ytterligere 325.000 i mai.

