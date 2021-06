New Mexicos vaksinelotterivinner vil stikke av med fem millioner dollar

Flere amerikanske stater frister med lotterier for å sikre at innbyggerne tar coronavaksine. I New Mexico vil en heldig innbygger i august bli fem millioner dollar rikere.

I Rio Rancho Events Center utenfor Albuquerque gjennomføres det massevaksinering Vis mer byoutline Thomas Nilsson / VG

Tirsdag lanserte New Mexico en ny gulrot for å gjøre det mer attraktivt for sine innbyggere å ta vaksine mot coronaviruset:

Et lotteri med totalt 10 millioner dollar i potten og hvor en heldig vinner stikker av med fem av dem.

Dette skjer til tross for at staten er blant de mest vaksinerte i USA. 57,8 prosent av befolkningen har fått minst ett vaksinestikk og 47,8 prosent er fullvaksinerte, ifølge tall fra det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

Alle som har mottatt minst en dose er med i trekningene som starter 18. juni.

I første omgang skal det deles ut 250.000 dollar i fire lotterier, ett i hver av New Mexicos regioner. Deretter gjentas øvelsen ytterligere fire ganger til i sommer, noe som bringer den foreløpige totalen opp til 5 millioner dollar.

Vaksinelotteriet avsluttes 7. august der alle vaksinerte innbyggere i staten er med i kampen om 5 millioner dollar, den største enkeltpotten i et amerikansk coronavaksinelotteri, skriver Financial Times.

Selv om New Mexico kan friste med den største coronavaksinepremien er de ikke første stat som lover bort penger. Trenden startet i Ohio der voksne er med i trekningen om én million dollar, og tenåringer kan vinne et fult universitetsstipend. Siden har New York, Delaware, California og nevnte New Mexico hengt seg på.

I California skal det vaksineres om totalt 116,5 millioner dollar premiepenger, men der er det ingen som stikker av med mer enn 1,5 millioner dollar alene.

I flere andre stater har man valgt andre vaksinefristelser. Innbyggerne i Memphis har muligheten til å vinne en bil, New Jersey-guvernør Phil Murphy spanderer øl på alle over 21 år som tar vaksinen, noe også innbyggerne i Connecticut blir lovet.

Av noe mer obskure vaksinefristelser finner man blant amerikanske bedrifter der donutkjeden Krispy Kreme, som så langt har gitt bort over 1,5 millioner smultringer til vaksinerte amerikanere, ifølge Fox News.

Ansatte i flere store amerikanske bedrifter som AT&T, Target, McDonald’s og Instacart har alle blitt lovet ekstra fri og penger for å takke ja til coronavaksinen, ifølge CNBC.