HEFTIG: Finansdistriktet City of London har fått kjørt seg i oktober. Hva og hvor skjer det neste gang?

Neste krise kommer nok

Alle land bør ta lærdom av den britiske skrekkhistorien. Når renter og priser stiger, da sprekker gjerne bobler.

Sindre Heyerdahl Kommentator

Statsminister Liz Truss har gått av.

Historien er samtidig lærerik for flere. Veien mot bunnen startet da investorene felte sin dom over hennes voodoo-økonomi. Kursen på pund mot dollar gikk rett ned, og gjeldsrentene London må betale rett opp.

Markedet for valutahandel og lange rentepapirer så i det hele tatt ekstreme svingninger. Børsindekser stupte. Selv pensjonsfond havnet i uføret. Det var et sjokk. En regelrett finansiell katastrofe.

Forhåpentlig var krisen samtidig kort. Nå er roen delvis gjenopprettet. Bank of England har intervenert. Truss’ initiativer og foreslåtte skattekutt uten inndekning er vraket.

Og statsministeren er altså ferdig. Vi har fått svaret på om Truss eller et salathode ville overleve lengst.

Den nye finanspolitiske planen som etter planen skal gjenopprette velgernes og investorenes tillit kommer trolig fortsatt 31. oktober. På Halloween, altså. Skremmende nok.

Over tid er likevel det viktigste spørsmålet om Storbritannias finansielle skrekkhistorie vil forbli så unik. Kanskje er det bare forsmaken på nye kriser – i land etter land.

Blir krisene store nok, er heller ikke Oljefond-Norge forskånet. Til tross for at vi har omtrent 12.000 milliarder kroner i baklommen, så vil grenseoverskridende finansielle kriser lett gjøre økonomien sur og eksporten vanskelig.

Og langt fra våre kyster er utfordringene jevnt over enorme. Skyhøye priser på mat og energi truer med å velte regnskapet til familier, bedrifter og stater. Og det mens tyngende gjeld, opportunistiske ledere og latente opprør gjerne alt er en del av miksen.

Men heller ikke nær våre breddegrader bør andre hovere uhemmet av britenes selvskudd. De voldsomme markedsreaksjonene på Truss’ fallerte forslag kan også være en påminnelse om at gjeldsinvestorene nå går på tå hev.

Og at de som er vekket av dvalen har makt.

Hvordan vil da de som investerer i rentepapirer reagere neste gang en regjering foreslår uansvarlig pengebruk som kan fyre opp gjelden og prisene?

Det er verdt å minne om at svært mange land alt brant av mye krutt under pandemien. Med lånte penger kom statlige krisepakker. Sentralbankene dumpet styringsrentene, og trykket opp og spredte ut altfor mye penger. Inflasjonen fikk en pangstart.

Når det kommer til urovekkende høy statsgjeld, er dessuten slett ikke Storbritannia alene. I Europa er både Spania og Frankrike nesten like ille ute. Særlig Italia og Hellas er attpåtil enda mer begravet i lån.

Og trolig vil gjelden som andel av økonomiene, jevnt over holde seg høy fremover. Den vil neppe falle betydelig. Vi ser også i Europa at demokratiene ofte svarer på folk og bedrifters raskt voksende utgifter med relativt løsslupne penger. Å kutte kraftig i velferdsgoder, har derimot få foreløpig våget å gjøre.

I motsetning til etter finanskrisen. Den gang da lanserte en god del land brutale innskjæringer for å få statsfinansene på fote igjen.

At det er annerledes nå, bør ingen få hjerteinfarkt av. For nå blør lommebøkene allerede. Du må omtrent ha din egen privatjet og Sveits-residens for å ikke svette litt ekstra om dagen. De elleville prisøkningene og de stadig høyere rentene rammer bredt.

Og da vil det koste svært mye politisk å ikke svare på folk og bedrifters hverdagsproblemer med mer penger. Det motsatte er ikke oppskriften på gjenvalg, i alle fall.

Selv om «London-syken» i noen dager også preget de globale markedene, ble ikke krisen så akutt utenfor øya. Det hjelper nok at andre regjeringer stort sett ikke har pøst på med samme uansvarlige budsjettretorikk som Truss.

Andre land har da også hittil unngått å foreslå like ekstreme budsjettvarianter som Truss. Lanserte kjempepakker som skal støtte folk og bedrifter er stort sett midlertidige. Også når ekstraordinære strømregninger skal kompenseres.

Det er også slik Tyskland uten påtagelig markedsstraff kunne innføre en enda større strømstøttepakke enn britene.

Nå er også tyskernes økonomi vesentlig større, og gjelden langt mindre. Men det hjalp nok også på investorenes humør at Berlin har understreket at ordningen er målrettet og tidsbegrenset.

Over tid er det ikke sikkert slike formildende grep vil holde. Inflasjonspresset vil nok letne litt. Men prisveksten og den folkelige misnøyen vil stadig være høyere enn normalt. Trolig i flere år.

Og da er det lett å mistenke at utløpsdatoen på støttetiltak kan bli forlenget gang på gang. Forståelsen for budsjettdisiplin kan bli på størrelse med en krympet eggekartong.

Og det samtidig som rentene øker og gjeldsbetjeningen vil koste mer. Vi vet fra historien at det gjerne er oppblåste verdier på områder vi ikke har tenkt på som kollapser – når vi minst ventet det. Men det skjer gjerne i perioder der rentene og prisene er på vei opp.

Vi står altså i en tid der bobler gjerne sprekker.

Om det hele ender som en slags fullskala finanskrise, ser heldigvis inntil videre mindre sannsynlig ut. Blant annet fordi de fleste større banker er langt mer robuste enn i 2008 – da investeringsbanken Lehman Brothers kollapset og Wall Street vaklet.

Arven etter pandemien og alle pengene som ble spredd rundt, den blir uansett ved oss i årene som kommer.

I beste fall kan vi håpe at finansministre og sentralbanker verden over alt nå finstuderer skrekkhistorien fra Downing Street. Da øker sannsynligheten for at vi i årene som kommer unngår for mange kriser à la den Truss førte britene og markedene ut i denne måneden.

