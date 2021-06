Pensjonsgiganter kaster ut selskap med bånd til militæret i Myanmar

Storebrand og KLP kaster ut selskap med virksomhet i Myanmar, men Oljefondet sitter stille i båten. Fondet eier aksjer og rentepapirer for 1,4 milliarder kroner i det omstridte selskapet.

KASTES UT: Adani Ports ekskluderes av både Storebrand og KLP for bånd til militæret i Myanmar. Her illustrert ved demonstrasjoner mot militærregimet i landet. Vis mer byoutline STR / AFP

Det var i april at Oljefondet ble koblet til det militærkontrollerte selskapet MEC i Myanmar etter investeringer i et selskap som inngår i det indiske konglomeratet Adani Ports.

Nå har pensjonsgigantene Storebrand og KLP tatt kampen mot menneskerettighetsbrudd i det konfliktherjede landet videre, og har valgt å ekskludere Adani Ports & Special Economic Zone.

Avgjørelsen kommer etter at E24 i april rapporterte om at KLP satt på aksjer til en markedsverdi på 8,4 millioner kroner i det omstridte selskapet via fondet «AksjeFremvoksende Markeder I», mens Storebrand eide aksjer til en markedsverdi på 3,1 millioner kroner.

Nedsalget og utelukkelsen av Adani skyldes selskapets «operasjoner i Myanmar og forretningssamarbeid med militæret i landet», skriver KLP.

Kamil Zabielski, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, bekrefter at også de har ekskludert Adani Ports.

– Grunnen er våre bærekraftskriterier knyttet til kull, men også det at vi ikke har fått tilfredsstillende svar i dialogen vår rundt risiko for bidrag til menneskerettighetsbrudd i Myanmar, forklarer han.

Dette er Adani Ports Adani Ports & Special Economic Zone er Indias største kommersielle havneoperatør. Selskapet inngår i Adani-konglomeratet, og har tilstedeværelse ved 12 innenlandske havner i India hvor logistikkvirksomhet utgjør en viktig del av virksomheten. Videre har Adani et forretningssamarbeid med forretnings-konglomeratet Myanmar Economic Corporation (MEC) om å bygge en ny containerhavn i byen Yangon. MEC skal ha mottatt nærmere 450 millioner kroner for bruksrettigheter og leie av tomten, ifølge en rapport fra de frivillige organisasjonene Australian Centre for International Justice og Justice for Myanmar. I etterkant av rapporten ble Adani kastet ut fra S&P Dow Jones’ bærekraftsindeks. Vis mer vg-expand-down

GÅR SAMMEN: Storebrand og KLP er blant flere kjente kapitalforvaltere som nå tar til ordet for mer oppmerksomhet rundt situasjonen i Myanmar – og kaster ut Adani Ports for bånd til militæret. Vis mer byoutline Ÿrn E. Borgen / NTB

Lykkes ikke med dialog

– Hvordan jobber dere i en slik prosess?

– Først etablerer vi fakta basert på tilgjengelig informasjon og dialog med selskapet. Deretter begynner arbeidet med å påvirke selskapet gjennom videre dialog, forklarer Zabielski.

Kiran Aziz, senioranalytiker for bærekraftige investeringer, forteller at KLP også har vært i dialog gjennom skriftlig kommunikasjon med administrerende direktør i Adani Ports.

– Men hva sa selskapet? Svarte de ikke godt nok?

– Vår vurdering er at Adani ikke har vært tilstrekkelig aktsom med valg av forretningspartner i et land med konflikt og systematiske overgrep over mange år, forteller Aziz.

KLP fremhever at «selskapet ikke har iverksatt tiltak rundt avtalen som viser en forsvarlig opptreden, men fortsetter å ha et forretningssamarbeid med MEC».

MEC er et konglomerat og holdingselskap som drives av «Tatmadaw», militæret i Myanmar.

Kiran Aziz er senioranalytiker for bærekraftige investeringer i KLP. Vis mer byoutline KLP

– KLP tror på åpenhet ettersom vi offentliggjør våre grundige eksklusjonsbeslutninger, sier Aziz.

Videre viser hun til at Adani hadde tilgang til offentlig informasjon om forholdene i Myanmar da avtalen ble inngått, «noe som burde ha gitt rimelig grunn til å være særlig aktsom».

I utelukkelsesdokumentet til KLP står det at «det er rimelig grunn til å tro at Adani vektlegger kommersielle hensyn fremfor menneskerettighetsrisiko».

– Vi forsøker alltid å påvirke selskapet til endring først, men når det ikke når frem, så er eksklusjon vårt viktigste virkemiddel, forklarer Aziz, og legger til:

– Vi er veldig trygge på denne avgjørelsen.

Oljefondet sitter stille i båten

Storebrand har nylig lansert et globalt initiativ for å mobilisere finansverden til å presse selskaper med bånd til militærregimet i Myanmar.

Foreløpig har 77 kapitalforvaltere, med over 30.000 milliarder kroner i samlet forvaltningskapital, stilt seg bak initiativet.

Zabielski forteller at Storebrand har vært i dialog med investorer, hvor situasjonen i Myanmar stadig dukket opp som en bekymring. Initiativet skal bidra til å mobilisere investorer og øke oppmerksomheten rundt situasjonen i Myanmar.

– En koordinert og samlet investorgruppe kan sammen legge mer press på selskaper med virksomhet i landet, og det hjelper å ha flere større aktører med oss, forteller han.

I Norge har blant annet Nordea og nevnte KLP valgt å støtte initiativet, mens SEB og Handelsbanken Asset Management er blant de svenske bidragsyterne.

Kamil Zabielski er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand. Vis mer byoutline Lise Eide Risanger / Storebrand

Aziz i KLP forteller om dialog med Storebrand i forkant av eksklusjonen i et forsøk på å kartlegge situasjonen i Myanmar, og påpeker at dialog er viktig ettersom situasjonen i landet er «ganske alvorlig».

– Dette er kjernen i investorsamarbeidet, påvirkningskraften kan være større hvis vi er sammen, forklarer hun.

Som E24 tidligere har omtalt eier Oljefondet aksjer og rentepapirer for rundt 1,4 milliarder kroner i Adani Ports. Fondets egen oversikt er sist oppdatert ved årsskiftet.

Etikkrådet har ikke anbefalt utelukkelse, og selskapet er heller ikke under observasjon, viser rådets oversikt.

Line Aaltvedt, pressekontakt i Oljefondet, skriver at fondet «ikke har noe nytt å melde», og henviser til tidligere kommentarer angående eierskapet i Adani Ports.

