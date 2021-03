Måling: Kraftig fall i europeeres tillit til AstraZeneca

Europeere har mistet tillit til AstraZenecas koronavaksine, viser en undersøkelse. Unntaket er briter, som stort sett fortsatt mener at vaksinen er trygg.

Dr. Talib Abubacker (t.v.) gjør klar en sprøyte med AstraZeneca-vaksinen på sikhtempelet Guru Nanak Gurdwara i Luton søndag. De fleste briter stoler på vaksinen til AstraZeneca. Vis mer byoutline Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB-AFP

De fleste innbyggere i de største EU-landene, inkludert Tyskland, Frankrike, Spania og Italia, tror vaksinen kan være farlig, viser en meningsmåling utført av britiske YouGov.

Men Storbritannia skiller seg ut. Over to tredeler av de spurte sa at de mener at vaksinen til det svenskbritiske selskapet er trygg. Kun 9 prosent sa seg uenig.

Flere europeiske land har de siste ukene satt bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause mens man undersøkte om vaksinen kunne gi økt risiko for blodpropp.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har siden uttalt at vaksinen er trygg.

