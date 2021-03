Frykter langvarig blokkering: Nå seiler flere rundt Afrika

Flere fartøy har nå snudd og begynt på den lange og kostnadskrevende turen rundt Afrika, fremfor å bevege seg inn mot den blokkerte Suezkanalen. Omveien kan ta opptil to uker, og koster flere millioner i drivstoffkostnader.

FULL STOPP: Her ligger «MV Ever Given» å blokkerer den smale Suezkanalen. Over to døgn etter grunnstøtingen sliter bergingsmannskaper fortsatt med å få skipet løst. Vis mer byoutline BLACKSKY / Reuters / NTB

To tankskip med naturgass fra USA på vei mot Asia, har nå snudd midt i Atlanterhavet for å seile rundt Kapp det gode håp i stedet for å ta turen gjennom Middelhavet og Suezkanalen som fortsatt er blokkert, ifølge Bloomberg.

I tillegg vurderer gigantrederiene A.P. Møller-Maersk og Hapaq-Lloyd å gjøre det samme.

Et av skipene som nå har snudd for å ta turen rundt Afrika er et fartøy fra Evergreen, et søsterskip av skipet som blokkerer Suezkanalen, ifølge Financial Times.

Skip utenfor Rødehavet må nå også vurdere om de vil vente på Suezkanalen eller om man tar den lange ruten rundt Afrika.

Det er frykten for at skipet «MV Ever Given» skal bli liggende fast i Suezkanalen lenge, som gjør at stadig flere rederier nå vurderer om den lange veien rundt Afrika er mer gunstig.

Dyr omvei

Ferden rundt Kapp det gode håp er anslått å ta mellom 10 og 15 dager ekstra. Men det er ikke den eneste vanskelige beslutningen som må tas, ferden på 9.600 kilometer koster også enormt mye penger.

For en supertanker som skal levere olje fra Midtøsten til Europa antas det å koste opp mot 300.000 dollar, tilsvarende 2,58 millioner kroner, i drivstoffkostnader alene, ifølge Bloomberg.

På toppen av det hele har prisene på å leie skip steget kraftig i dagene etter at Suezkanalen ble blokkert.

Skipene ligger ankret opp på rekke og rad i påvente av at «MV Ever Given» skal komme seg løs fra Suezkanalen. Vis mer byoutline KHALED ELFIQI / EPA

Ødela ferge i 2019

Skipet «MV Ever Given» har stått bom fast i Suezkanalen etter det ble møtt av en sandstorm natt til onsdag.

Fartøyet er blant verdens største containerskip, og det stilles nå spørsmål om størrelsen på enkelte store containerskip nå har blitt for stor. Skipet får blant annet ikke plass gjennom den velkjente Panamakanalen.

Det er tre år siden skipet ble sjøsatt, men dette er ikke første gang det skjer en ulykke med båten. Tilbake i 2019 skadet «MV Ever Given» en ferge i Hamburg etter å ha vært for nær en fergekai da det passerte. Årsaken den gang, skal som nå, ha vært sterk vind, skriver Hamburger Abendblatt, ifølge Financial Times.

