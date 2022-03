Seks budgivere på Chelsea

Etter at fristen for å gi bud på den engelske fotballklubben Chelsea gikk ut, har seks interessenter gitt bud på klubben.

Seks budgivere ønsker å kjøpe den britiske fotballklubben Chelsea etter at den russiske eieren Roman Abramovitsj har lagt klubben ut for salg. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB.

Ifølge Bloomberg er det seks personer eller grupperinger som kjemper om å kjøpe London-klubben, melder NRK.

De seks budgiverne består av en gruppering med den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly og Clearlake Capital, sammen med den sveitsiske millionæren Hansjoerg Wyss og eiendomsinvestoren Jonathan Goldstein; den engelske eiendomsutvikleren og millionæren Nick Candy; forretningsmannen Ken Griffin og familien Ricketts – som eier Chicago Cubs; Josh Harris, en amerikansk mangemillionær som har lagt inn et bud sammen med forretningsmannen Martin Broughton; det amerikanske investeringsselskapet Oaktree Capital og til slutt amerikaneren Woody Johnson – som eier New York Jets.

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj har eid klubben siden 2003, men har lagt klubben ut til salg etter Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene.

Chelsea er også rammet av sanksjonene, og London-laget kan for tiden blant annet ikke selge kampbilletter eller klubbeffekter. I tillegg er det satt et maksbeløp på 20.000 pund (235.000 kroner) for reisekostnader til en bortekamp.