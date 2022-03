Verdensbanken med hjelpepakke på 4,4 milliarder kroner til Ukraina

Verdensbanken har godkjent en hjelpepakke på 4,4 milliarder kroner til Ukraina. Beløpet gjøres tilgjengelig umiddelbart.

Verdensbankens hovedkvarter i Washington D.C. Vis mer

– Den hurtigutbetalende støtten vil hjelpe regjeringen med å sørge for å gi ukrainerne kritiske tjenestetilbud, inkludert lønn til sykehusansatte, pensjoner til de eldre, og sosiale programmer for de sårbare, står det i en uttalelse fra den Washington-baserte institusjonen.

Beløpet på 489 millioner dollar består av et lån på 350 millioner dollar og 139 millioner dollar i garantier. Det kommer i tillegg til to andre finansieringspakker på henholdsvis 134 millioner dollar og 100 millioner dollar. Dermed har Verdensbanken sørget for å gi myndighetene i Kyiv totalt 723 millioner dollar, om lag 6,5 milliarder kroner, ifølge uttalelsen.

– Dette er det første av mange skritt vi tar for å hjelpe med å håndtere de omfattende humanitære og økonomiske ringvirkningene av krisen, sier Verdensbankens president David Malpass.

Verdensbanken forbereder en hjelpepakke på 3 milliarder dollar, rundt 27 milliarder kroner, i løpet av de kommende månedene.