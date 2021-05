ESA: Norges innreiseregler bryter med EØS-avtalen

EØS-tilsynet ESA har konkludert med at Norges nåværende innreisebegrensninger ikke er i samsvar med EØS-reglene om retten til fri bevegelse, skriver de i en pressemelding.

Vis mer byoutline Torstein Bøe, NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres!

I pressemeldingen skriver ESA at EØS-landene har mulighet til å begrense bevegelsesfriheten til borgerne for å stoppe pandemien. Begrensningene kan derimot ikke gå utover det som er nødvendig, understreker de.

De skriver også at begrensningene må være konsekvente og ikke diskriminerende.

– ESAs beslutning om å åpne formell sak mot Norge kommer etter en langvarig og vedvarende dialog med norske myndigheter, heter det i pressemeldingen.

Tilsynsorganet opplyser at de «etter en rekke forespørsler» har fått svar fra norske myndigheter med detaljert informasjon om reglene som begrenser innreise til Norge.

ESA understreker at de i løpet av de siste månedene har notert seg at et «betydelig antall mennesker» har blitt negativt påvirket av innreisebegrensningene.

Organet trekker frem folk som har blitt hindret tilgang til egne hjem, blokkert fra å ta nye jobber, returnere til eksisterende arbeidsplasser eller hindret i å møte partnere og familiemedlemmer.

Myndighetene i Norge har seks uker på seg til å legge frem sitt syn, før ESA bestemmer om de skal ta saken videre.