Norsk skip står fast i Suezkanalen: – Ble bom stopp

Fjord Lines skip var på vei hjem fra verftet da det møtte på den blokkerte Suezkanalen.

Fjord Line tok over skipet «Fjord FSTR» i slutten av februar. Katamaranen skal gå mellom Kristiansand og Hirtshals. Vis mer byoutline Austal Philippines Pty

– Det er litt spesielt, noe sånt skjer ikke hver dag, sier kommunikasjonsrådgiver Flemming Tveitan i Fjord Line til E24.

Rederiets nybygg, Fjord FSTR, og dets mannskap på 11 personer ligger nå i kø i den blokkerte Suezkanalen.

Fjord Line-skipet var på vei fra verftet Austal Pty på Filippinene til Hirtshals i Danmark da plutselig ikke kom seg videre.

– Det ble bom stopp. Vi har kontakt med dem via andre, men det er ikke så bra kontakt i området. Det eneste vi har fått bekreftet er at de ligger der ankret opp og venter på en avklaring. Vi håper at de søndag kan dra av gårde, sier Tveitan.

– Traurig

Det er nå minst 140 skip som ligger i kø for å komme videre.

Lavt tidevann gjør det trøblete å få løs containerskipet som blokkerer Suezkanalen.

TAUBÅTER: Minst åtte taubåter prøver å få containerskipet «MV Ever Given» løs. Skipet har stått fast siden natt til onsdag. Vis mer byoutline HANDOUT / Reuters

På grunn av coronakrisen og stansen i cruisetrafikk venter ikke Fjord Line noen spesielle økonomiske konsekvenser av stansen.

– Vi håpet å være i Hirtshals rundt 1. april. Det blir nok noen dager forsinket, men vi har ikke noe seilingsdato fra myndighetene ennå så vi rekker en eventuell førstereise uansett. Men det er traurig for dem som er på bord, og så koster det å ligge et par dager ekstra, sier Tveitan.

Overtagelsen og hjemreisen ble på denne tiden i fjor stanset av coronakrisen.

– Vi har blitt god til å vente, men vi er utålmodig og vil ha det hjem.

Fjord Line er blant de største fergerederiene i Norge, og seiler til Danmark og Sverige fra Bergen, Stavanger og Langesund. Ifølge selskapet har de rundt 1,5 millioner reisende i året.

Svært sentral kanal

I over ett døgn har et av verdens største containerskip, «Ever Given», blokkert den viktige Suezkanalen som forenkler skipstrafikken mellom Europa og Asia.

Selv om redningsinnsatsen hittil har pågått med en rekke taubåter, har lavt tidevann hittil jobbet mot dem. Fortsatt kan det gå flere dager før skipet kommer seg løst.

Den beste sjansen for å frigi skipet kan komme først søndag eller mandag, når tidevannet igjen stiger mener Nick Sloane, ifølge Bloomberg.

Sloane var redningsleder da cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn ved kysten av Italia i 2012.

Rundt 12 prosent av verdenshandelen går gjennom Suezkanalen som har vært en av de viktigste skipsveiene i verden siden slutten av 1800-tallet.

