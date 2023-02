Dette kan bli Uniteds nye eier: Har et halvt oljefond å rutte med

Ryktene om et oppkjøp fra Qatar av Manchester United tiltar. Skulle det bli tilfellet, vil klubben få en eier i ryggen med vanvittige kapitalkrefter.

DYPE LOMMER: Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani skal etter rapportene legge 4,5 milliarder pund på bordet for å sikre seg Manchester United.

Tidligere i uken meldte Bloomberg at qatarske investorer er klare for å legge inn et formelt bud på klubben som eies av den amerikanske Glazer-familien.

I fjor ble det kjent at amerikanerne er villige til å selge hele, eller deler av den børsnoterte klubben.

Emiren i Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, skal være aktøren som som er i førersetet for å kjøpe klubben. Selskapet Raine, som styrer salget, har satt frist fredag kveld klokken 23.00 for å melde interesse for et oppkjøp.

Fredag formiddag melder Sky Sports at flere interessenter har meldt seg. Blant disse er investorer fra USA, Saudi-Arabia og Sir Jim Ratcliffe, som lenge har vært en kjent kandidat.

Klubben er børsnotert i New York, noe den har vært siden 2012. Ryktene om overtagelse har sørget for at klubbens markedsverdi har steget kraftig.

Markedsverdien er på rundt 4,42 milliarder dollar etter at aksjekursen har steget 9,3 prosent de siste fem månedene.

Fredag svinger aksjen mellom pluss og minus på Wall Street. Klokken 17.30 er aksjen opp 0,56 prosent.

Verdens 9. største investeringsfond

Men hvem er disse potensielle nye eierne fra Qatar?

Sheikh Tamim representeres av Qatars investeringsfond. Fondet er ifølge nettstedet SWFI verdens 9. største kapitalfond, verdt over 475 milliarder dollar.

Til sammenligning er det norske oljefondet nummer to på listen, med en verdi på 1.260 milliarder dollar.

Med andre ord kan støtten Manchester United vil få, være enorm.

KRONET MESSI: Mange reagerte sterkt da Lionel Messi fikk denne kappen, en så kalt «bisht» på seg like før han skulle heve VM-trofeet i Qatar i desember. Her sammen med FIFA-president Gianni Infantino (t.v.) og Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

– Rene leketøy

Tor Geir Kvinen er ekspert på fotballøkonomi og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er klar på at dette vil være tilnærmet umulig å konkurrere mot.

– De sitter på vanvittige fond og selskaper. De ser ut til å være veldig villige til å bruke dette på fotballen – og da kan ingen andre konkurrere. Man kan selvsagt snakke om sportsvaskingsaspektet, men jeg tror også mange av dem ser på dette som rene leketøy, sier Kvinen til E24.

Han begrunner det med at flere av eierne holder seg i bakgrunnen. I PSG er det styreleder Nasser al-Khelaifi som fronter Qatar, mens hos nyrike Newcastle har man knapt sett eierne fra Saudi-Arabia.

– Det er noe forunderlig at de som driver med sportsvasking, er ganske anonyme. De er opptatt av å «flashe» penger, men de viser lite ansikt. Det kan være en måte å gardere seg litt om noe skulle skje, sier Kvinen.

Potensielt dobbelt eierskap

Fra før eier Qatar Sports Investment Fund, som er en del av Qatars investeringsfond, Paris Saint-Germain.

Dette kan by på problemer, ettersom UEFA-regler sier at klubber med samme eier eller eierinteresser ikke kan møte hverandre. Dermed kan eventuelt spill i Champions League bety at en av klubbene ikke får kvalifisere seg.

Ifølge The Times skal dette derimot se ut til å løse seg. Nasser al-Khelaifi, klubbpresident i PSG, sitter nemlig også i UEFA-styret – i tillegg til å være styreleder i Qatar Sports Investment.

– Dette vil være problematisk. I teorien er de forskjellige organisasjoner, men de er sterkt koblet til hverandre, skriver professor i sport og geopolitisk økonomi, Simon Chadwick på Twitter.

Ifølge Daily Mail skal UEFA være innstilte på å la overtagelsen skje, så lenge Sheikh Tamim bare skal inneha en symbolsk rolle, samt at klubbene styres av to helt ulike oppsett.

Kvinen mener de sentrale aktørene nå har opparbeidet seg posisjoner innad i fotballen som gjør at de ofte får det som de vil.

Han forventer at det vil dukke opp stadig flere «caser» som PSG og Manchester United.

– De kjøper seg opp i flere store klubber. De begynner i større grad å få sterkere innflytelse i FIFA og UEFA. Utfordringen er hovedsakelig at det er utrolig mye penger i dette. Spørsmålet er om man vil stoppe disse pengene. Om man ser på fotballen som en verdi, så har det blitt slik at pengene rår.

CELEBERT SELSKAP: PSG-president Nasser Al-Khelaifi (i midten) sammen med den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy (t.v.) og UEFA president Aleksander Ceferin (t.h.) under tirsdagens kamp mellom Paris Saint-Germain og Bayern München i Champions League.

– Må være mer åpne

Han omtaler likevel situasjonen rundt Manchester United som spesiell. Siden klubben er børsnotert, kan det åpne nye muligheter for innsyn i hva pengene faktisk brukes på og hvor de kommer fra.

– Børsnoterte selskap må være mer åpne. Det kan by på gode muligheter for å ettergå dem i større grad. Vi vet at selskaper velger å ikke være børsnoterte nettopp av samme grunn, sier Kvinen.

Når det kommer til markedsverdien av Manchester United som klubb, mener Kvinen at få kan måle seg. At det faktisk finnes en aksjekurs og en verdi der ute, gjør det lettere å faktisk estimere hva klubben er verdt.

– Det blir en psykologisk verdi av selskapet og gir en mer tidsriktig vurdering. Det er gigantiske summer det er snakk om. Disse amerikanske eierne er interessert i å få avkastning. Nå ser de muligheten, slår han fast.

Ifølge Sky Sports kjøpte Glazer-familien klubben for 790 millioner pund i 2005. Nå er de etter rapportene ute etter opp mot 6 milliarder pund.

TRENGER OPPRUSTNING: Glazer-familien har gjort lite for å fornye Old Trafford de siste 18 årene. Man anslår at kostnadene for å pusse opp og mordernisere stadion vil koste i overkant av én milliard pund.

«Statseide» Premier League

Skulle oppkjøpet bli et faktum, vil ikke Manchester United være den eneste klubben som er «statseid». Fra før eies byrival Manchester City av De forente arabiske emirater – nærmere bestemt City Football Group Limited (CFG).

Emiratene har en 77 prosent eierandel i CFG.

CITY-EIER: Sheikh Mansour viser seg svært sjeldent i England. Her er han til stede på Etihad Stadium i Manchester i 2010. Han har fremdeles kontroll over klubben, på vegne av Adu Dhabi-fondet og City Football Group Lilited (CFG).

Abu Dhabi-fondet er det tredje største i verden, ifølge SWFI. Verdien skal være på omtrent 790 milliarder dollar.

Siden oppkjøpet i 2008, har de blå vunnet seks Premier League-titler. Ifølge overgangsnettstedet Transfermarkt har klubben brukt i overkant av 1,4 milliarder euro på spillerkjøp siden Sheikh Mansour overtok.

Mansour er både visestatsminister og et medlem av kongefamilien i hjemlandet.

KONTROVERSIELT MØTE: Her tar Sheikh Mansour (t.v.) imot Syrias president Bashar al-Assad (t.h.) i Abu Dhabi i fjor. Den syriske diktatoren er av mange beskyldt for å bruke kjemiske våpen mot sin egen befolkning.

I 2021 ble Newcastle kjøpt opp av Saudi-Arabias investeringsfond. Fondet er verdt i overkant av 600 milliarder dollar. Siden overtagelsen har eierne brukt 210 millioner pund på å styrke spillerstallen.

At dette over tid vil være nærmest umulig å konkurrere mot, er noe Kvinen mener man bare må innse.

– Uten tvil. Vi ser en dreining mot at flere av de arabiske statene kaster seg over storklubbene i Europa. Oligarkene er på vei ut. Nå er det bare amerikanerne og araberne som er i markedet. Man venter på at kineserne skal melde seg på, sier Kvinen, som tviler på at UEFA eller Premier League hverken har interesse eller mulighet til å stoppe slike type oppkjøp.