USA hever renten med 0,5 prosentpoeng

Den amerikanske sentralbanken varsler flere rentehevinger for å få bukt med inflasjonen. – Mer enn markedet hadde håpet, sier sjeføkonom.

Saken oppdateres

Fed hever renten med et halvt prosentpoeng til 4,25–4,50 prosent – det høyeste siden finanskrisen i 2008. Samtidig ser Fed-medlemmene for seg at rentetoppen blir høyere enn tidligere ventet på 5,1 prosent.

– Vi har mer jobb å gjøre, sier sentralbanksjef Jerome Powell på pressekonferansen, og understreker at det er nødvendig med ytterligere rentehevinger.

Etter å ha levert fire triple rentehevinger triple rentehevingerBetyr hevinger på 0,75 prosentpoeng, fordi renten vanligvis endres med 0,25 prosentpoeng om gangen på rad, var det bred forventning om at den amerikanske sentralbanken (Fed) nå skulle senke tempoet og «bare» heve med 0,50 prosentpoeng fra dagens nivå på 3,75–4,0 prosent. Desto mer spenning knyttet det seg til hvor høy rentetoppen blir.

Renteoppgangen skjer for å dempe inflasjonen som ligger skyhøyt over målet på rundt to prosent. Selv om de siste inflasjonstallene fra USA tyder på at prisvekst nå demper seg, ligger inflasjonen fortsatt over syv prosent.

Fed presenterer også nye prognoser for økonomien og rentene fremover. Forrige gang de gjorde det for tre måneder siden, ble det indikert en rentetopp på 4,6 prosent. I ettertid har Powell hintet om at det nok er behov for noe høyere rente og at kampen mot inflasjonen ikke er over.

Fed er den mektigste sentralbanken og beslutningene herfra påvirker dermed finansmarkedene over hele verden. Den legger grunnlaget for risikoappetitten på børsene og er avgjørende for globale valutakurser.

Børsfall og dyrere dollar

Børsene i USA snur ned etter rentebeskjeden fra Fed. Samtidig styrker dollaren seg, og koster nå 9,77 kroner, rundt seks øre mer enn rett før nyheten.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 påpeker at renteprognosen er høyere enn ventet.

– De varsler mer økning enn det markedet hadde håpet, sier hun til E24.

– Det er et signal om at det er mer som trengs for å få kontroll på inflasjonen, tilføyer hun.

– Hva betyr dette for rentene i Norge?

– Det er vel mest knyttet til valutakursen. Men nå som USA og andre land hever renten så mye, så er det vanskelig for Norge å henge langt bak. Om de andre sentralbankene også fortsetter å heve rentene, så blir gapet til Norge stort. Om USA stopper på fem prosent, så er det et stykke unna Norge, sier Holvik.

Norges Bank har tidligere signalisert en rentetopp på tre prosent, men torsdag får vi nye prognoser for norske renter.

Sentralbanksjefen holder pressekonferanse klokken 20.30.