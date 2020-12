Vaksine-rush i farmasibransjen: Så mye eier Oljefondet

Oljefondet er storeier i en rekke av selskapene som utvikler coronavaksiner. Fondet sitter på aksjer for over 150 milliarder kroner i syv slike selskaper.

STOREIER: Oljefondet eier aksjer i de fleste bransjer, og er også tungt eksponert i selskaper som utvikler coronavaksiner. Bildet viser vaksinetesting for Astra Zeneca i Falls Church, USA. Vis mer byoutline Joshua Garcia

Oljefondet er en betydelig eier i flere av selskapene som nå ligger lengst fremme med å utvikle vaksiner, som Pfizer og AstraZeneca.

Fondet eier også aksjer for mange milliarder i selskaper som leverer coronatester og annet utstyr til helsesektoren.

Det viser en gjennomgang E24 har gjort av fondets aksjebeholdninger.

Ved nyttår satt Oljefondet på over 150 milliarder kroner i aksjer i noen av de store selskapene som jobber med coronavaksiner, inkludert Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck og Moderna.

Av dette utgjør Pfizer-aksjene en beholdning på nær 20 milliarder kroner.

Oljefondets seneste oppdatering viste imidlertid ikke noe stort eierskap i de helseselskapene som har steget mest etter coronakrisen.

Fondet hadde ved nyttår ingen aksjer i tyske BioNtech, som leverer teknologien til Pfizers vaksine.

Fondet satt på aksjer for 95 millioner kroner i Moderna, som er blant de ledende i utviklingen med sin coronavaksine

Novavax: ingen investeringer

Inovio Pharmaceuticals: ingen investeringer

En annen vaksineaksje er den tyske vaksineutvikleren Curevac, som ble børsnotert i august. Fondet er ofte deltager i børsnoteringer, men har så langt ikke opplyst om det deltok i denne.

Curevac er et av seks selskaper EU har inngått kontrakt med om leveranser av om lag 1,3 milliarder vaksinedoser. Norge skal få sine vaksiner gjennom EUs innkjøpssamarbeid.

EU har også kontrakter med Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson-eide Janssen Pharmaceutica NV og BioNtech-Pfizer.

930 milliarder i helseaksjer

Oljefondet er verdt over 10.000 milliarder kroner og har spredt investeringene sine jevnt utover 9.200 selskaper verden over. Helseaksjer er en av de viktigste sektorene.

Per 30. juni hadde fondet plassert om lag 13 prosent av aksjene sine i helseaksjer, tilsvarende rundt 930 milliarder kroner. Helseaksjer var dermed fondets fjerde største sektor etter finansbransjen, teknologiselskaper og industri.

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mange vaksiner verden vil trenge. Dette avhenger av faktorer som egenskaper, pris og tilgjengelighet.

En mengde aktører utvikler nå vaksiner, inkludert statlige aktører i land som Russland og Kina og flere børsnoterte selskaper. Utviklingen skjer ofte i samarbeid med forskningsmiljøer og universiteter. VG har utarbeidet en oversikt over vaksinekandidatene.

Blant de børsnoterte selskapene som har kommet aller lengst i prosessen er Pfizer/BioNtech, Moderna og Astra Zeneca, men flere andre ligger hakk i hæl.

Oppgang i første halvår

Vi vet ennå ikke hvordan Oljefondets helseaksjer gjorde det i tredje kvartal. Årsaken er at fondet har begynt med halvårsrapportering i stedet for full rapportering hvert kvartal.

I første halvår gjorde fondets helseaksjer det bedre enn de fleste andre sektorer, etter at coronakrisen slo hardt ned fra mars og utover. Bare helseaksjene og teknologiaksjene viste oppgang i årets første seks måneder, mens alle de andre sektorene falt betydelig.

Avkastningen på fondets helseaksjer var på 4,8 prosent i første halvår, og teknologiaksjene steg 14,2 prosent. Til sammenligning falt finansaksjene med 20,8 prosent og oljeaksjene med 33,1 prosent.

– Etterspørselen etter legemidler ble ikke i samme grad påvirket av coronaviruspandemien som mer sykliske sektorer, skrev fondet i sin halvårsrapport.

– I tillegg bidro helseselskaper som tilbyr utstyr og løsninger til å diagnostisere og behandle coronaviruspasienter med særlig sterk avkastning, la fondet til.

Tjener penger på tester

Oljefondet er eier i en rekke selskaper som leverer utstyr til helsesektoren, inkludert coronatester og -behandlingsutstyr.

Blant disse er en post på 12,4 milliarder kroner i Abbott Laboratories, som i august fikk godkjennelse for coronatesten BinaxNOW, som gir svar på 15 minutter og koster 45 kroner. Abbotts resultat etter skatt steg 28,5 prosent til 10,9 milliarder kroner i tredje kvartal, målt mot samme tid året før.

Abbott-aksjen er opp nær 22 prosent så langt i år.

Fondet har en eierandel på 1,97 milliarder kroner i Thermo Fisher Scientific, som også leverer coronatester. Dette selskapet fikk over 20 prosent av inntektene sine fra aktivitet knyttet til corona i tredje kvartal, tilsvarende 17,7 milliarder kroner.

Thermo Fishers resultat etter skatt så langt i år er på drøye 34 milliarder kroner, opp fra 23,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. Thermo Fisher-aksjen er opp 42 prosent i år.

Oljefondet sitter på et eierskap på 1,39 milliarder kroner (0,96 prosent) i Labcorp, som blant annet driver med coronatester. Labcorp leverte et resultat på drøye 6,2 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra tre milliarder kroner på samme tid i fjor.

Fondet har 1,26 milliarder kroner i aksjer i Quest Diagnostics, som så langt har levert 22 millioner coronatester. Selskapet økte resultatet etter skatt med 145 prosent til 5,2 milliarder kroner i tredje kvartal, fra samme tid året før.

Quest-aksjen er opp rundt 17 prosent i år.

Eier mye i Gilead

Oljefondet sitter på aksjer for 7,3 milliarder kroner i Gilead Sciences, det California-baserte selskapet bak legemiddelet remdesivir. Selskapet underskrev i høst en milliardavtale om leveranser til EU.

Men etter at USA godkjente remdesivir for behandling av corona i oktober, sådde en studie fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) to uker senere tvil om effekten av legemiddelet.

Gilead-aksjen er ned om lag mer enn ni prosent i år.

Oljefondet eier aksjer for 7,4 milliarder kroner i 3M, som blant annet lager munnbind. Dette tilsvarer en eierandel på 0,83 prosent. Denne aksjen er opp 0,4 prosent i år.

Eier mye i Roche og Novartis

Oljefondet sitter også på enorme aksjeposter i andre store legemiddelfirmaer som ikke er med i kampen om å utvikle vaksiner. Blant fondets ti største aksjeposter per 30. juni var et eierskap på 66,8 milliarder kroner i Roche Holding AG og 46,5 milliarder kroner i Novartis AG.

Roche er store innen kreftmedisin og er ikke med i kampen om å utvikle coronavaksiner. Men de har aktivitet innen coronatester, og leverer også medisinen Actemra som brukes i behandlingen av lungebetennelse hos coronasyke. Roche-aksjen er opp om lag 1,5 prosent i år.

Heller ikke Novartis utvikler vaksiner, men selskapet utvikler medisiner til bruk i behandlingen av coronasmittede. Novartis-aksjen er ned nær 9 prosent i år.

Oljefondet eier også store mengder aksjer i disse helseselskapene:

23,8 milliarder kroner i United Health Group

22,5 milliarder i danske Novo Nordisk

20,9 milliarder i Bayer

14,2 milliarder i Bristol-Myers Squibb

14 milliarder i Medtronic PLC

12,9 milliarder i Amgen

9,9 milliarder i Eli Lilly

7,8 milliarder i Koninklijke Philips NV

7,5 milliarder i EssilorLuxottica

6,1 milliarder i Biogen

