Adidas-aksjen stuper: Varsler inntektsfall på inntil 13 mrd.

Det skjer etter at selskapet la frem drypp av selskapets tall fra et turbulent 2022. Det brutte samarbeidet med skandalerapperen Kanye West er ventet å ramme Adidas’ inntekter og driftsresultat hardt i år.

ADVARER: Adidas har selv rykket ut og advart mot tallene som kommer for 2022.

Torsdag kveld la sportsutstyrsgiganten Adidas frem selskapets anslag for 2023, samt en del av tallene for 2022.

Selskapet, som i 2022 fikk norsk toppsjef da de hentet Bjørn Gulden fra Puma, sliter kraftig om dagen. Driftsresultatet falt 66 prosent til 669 millioner euro i fjor. Til sammenligning var tallet 1 986 millioner euro året før.

Nettoinntektene stupte også.

Frankfurt-børsen reagerte som ventet negativt på tallene. Aksjen har stupt fra start og ved 13.30-tiden er nedgangen på 11,35 prosent.

Brøt samarbeidet

De negative tallene kan settes i sammenheng med det brutte samarbeidet med skandalerapperen Kanye West, nå kjent som Ye. Amerikaneren har stått bak braksuksessen Yeezy, og har vært den kreative hjernen bak sko- og kleslinjen siden midten av 2010-tallet.

Tidligere lanserte West sko hos konkurrenten Nike.

Men etter gjentatte antisemittiske ytringer fra rapperen i løpet av fjoråret, valgte Adidas å bryte samarbeidet med West.

Selskapet eier fortsatt rettighetene til Yeezy-kolleksjonen, men har ennå ikke besluttet om de ikke skal fortsette å selge den eller ikke.

STORMER: Kanye West er i hardt vær etter flere antisemittiske ytringer i 2022.

Store tap

Selskapet anslår at en salgsstopp av Yeezy-kolleksjonen vil koste dem opp mot 1,2 milliarder euro, tilsvarende 13 milliarder kroner, i tapte inntekter i 2023. De estimerer samtidig at driftsresultatet vil påvirkes negativt med opp mot 500 millioner euro.

Det fullstendige regnskapet kommer 8. mars.

MILLIARDBUSINESS: Dette er en av Yeezy-modellene fra Adidas. Disse har vært tilnærmet umulig å få tak i og går for tusenvis av kroner på andrehåndsmarkedet.

I tillegg har den tyske giganten budsjettert med 200 millioner euro i engangskostnader inn mot strategiendringer for 2024. Dette betyr i sum et effektivt tap på 700 millioner euro.

– Tallene snakker for seg selv. Vi leverer ikke på det nivået vi burde, sier Gulden i en pressemelding.

Han forteller at Adidas kommer til å bruke 2023 som et år hvor de skal omorganisere og restrukturere.

Tapet vil i så fall sørge for at Adidas taper penger for første gang på 31 år. Det skriver Financial Times.

Før fredagens børsåpning har aksjene steget 23 prosent i 2023. Men den har fortsatt en lang vei å gå til toppnivået sommeren 2021.