Mærsk stanser Russland-transport

Et av verdens største selskaper innen skipstransport setter en stopp for frakt til og fra Russland.

– Nye bestillinger til havs og på land til og fra Russland vil bli midlertidig suspendert med unntak av mat, medisin og humanitær nødhjelp. Suspensjonen vil gjelde alle russiske havner, skriver selskapet i en e-post til den danske avisen Berlingske.

Mærsk kontrollerer rundt 17 prosent av verdens containerflåte.

Sier forsyningskjeder påvirkes

Skipsfartsgiganten mener krigen i Ukraina nå påvirker globale forsyningskjeder.

Mærsk sier sanksjonene allerede påvirker stabiliteten og sikkerheten til virksomheten, ifølge Bloomberg. Enkelte av kunders evne til å oppfylle finansielle forpliktelser har også blitt negativt påvirket av en endring i bankers kredittbetingelser, ifølge selskapet.

Mandag skrev Mærsk at selskapet vurderte å stanse frakten til og fra Russland. Sikkerheten til ansatte er høyt prioritert, og selskapet har jobbet for å legge planer slik at de rammede ansatte og familienes deres får støtten de trenger.

Mærsk hadde inntekter på rekordhøye 61,8 milliarder dollar i fjor. Beløpet tilsvarer rundt 543 milliarder kroner. Det var en kraftig oppgang fra året før. Selskapet har den siste tiden tjent mye på høye fraktrater, altså høy inntjening på containertransport, som følge av flaskehalser og forsinkelser.

Andre skipsfartsselskaper tar lignende grep

Asias nest største shippingselskap, One Network Express, har suspendert frakt til både Russland og Ukraina som følge av konflikten i Ukraina.

Tyske Hapag-Lloyd meldte i forrige uke at frakt ut av og inn i Russland blir midlertidig stanset.