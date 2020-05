Forskere: Unge bør slippe corona-restriksjoner for å bedre økonomien

Britiske forskere foreslår å slippe unge utenfor risikosonen ut i samfunnet igjen. Det kan styrke økonomien, mener de. Men det kan fortsatt utgjøre en helserisiko for de unge.

Publisert: 2. mai 2020 10:58

Rundt 4,2 millioner briter er i 20-årene. De bør slippe like strenge nedstengningsregler som eldre generasjoner, mener Andrew Oswald og Nattavudh Powdthavee ved Warwick University i Storbritannia.

«Å slippe de unge ut av «lockdown» vil ha store økonomiske og sosiale fordeler, uten enorme helsekostnader», skriver forskerne i en rapport publisert på universitetets nettsider.

Joachim Bernhardsen i Nordea påpeker at Storbritannia har innført strengere tiltak enn i Norge.

– Det kan være Storbritannia har en større positiv effekt av å åpne mer, sier Bernhardsen til E24.

– Ville hjulpet her og nå

Warwick-forskerne mener de unge som har mistet jobben kan være en ressurs for samfunnet ved at de kan åpne små bedrifter, restauranter og transporttjenester.

Her kan kundene hovedsakelig være andre unge som også har sluppet corona-restriksjonene. Det kan gi både skatteinntekter og sikre inntekt for de unge.

Det å la unge få løsere krav til å holde seg hjemme, kan ha god effekt i flere land, mener forskerne.

I Norge har man valgt en mer forsiktig strategi hvor man åpner litt og litt, påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Et slikt tiltak ville nok hjulpet økonomien her og nå, men det må jo veies opp mot de helsemessige konsekvensene og faren for at man må stenge hardt ned igjen hvis smitteratene skulle øke igjen, sier Gonsholt Hov i en SMS til E24.

Lavere dødelighet

Blant grunnene til å slippe de unge ut i samfunnet igjen lister forskerne opp at de unge er minst utsatt for konsekvensene av viruset, kan få en mulighet til å bidra til både egen og landets økonomi og at de uansett er de som minst sannsynlig følger lockdown-reglene over tid.

– Alders- og dødelighetsrelaterte begrensninger kan bidra til en rask retur av økonomisk aktivitet, sier David Mackie, økonom ved JPMorgan Chase i London til Bloomberg.

Han mener man kan slippe opp på restriksjonene for alle under 60 uten underliggende helserisiko, og samtidig hindre dødsfall og press på helsevesenet, ifølge Bloomberg.

Oswald og Powdthavee ved Warwick foreslår på sin side å fortsatt holde de som er eldre enn 30 hjemme til det finnes en vaksine eller flokkimmunitet.

– Rammer bredt

Joachim Bernhardsen påpeker at det ikke bare er de unge som rammes av nedstengningen av samfunnet.

– Det er grunn til å tro at det rammer bredt, og at det ikke bare er unge som har mistet eller er utsatt for å miste jobben.

Ifølge forrige ukes statistikk fra Nav er det flest helt ledige i aldersgruppen 30 til 39 år.

– Men det kan være de unge rammes hardere fordi de ikke har opparbeidet seg så mange rettigheter, sier Bernhardsen.

Han påpeker også at det kan være mange unge som jobber i service- og restaurantbransjene som er hardt rammet av pandemien.

Kan styrke økonomien

Av de 4,2 millionene i aldersgruppen i Storbritannia, jobber 2,6 millioner i privat sektor. De som jobber i offentlig sektor har mest sannsynlig beholdt jobben i coronakrisen.

I det anslaget har de trukket fra unge som bor med foreldrene sine, og altså bør fortsette å holde seg hjemme for å unngå å smitte eldre.

Hvis halvparten av de unge i privat sektor i dag står helt uten inntekt på grunn av epidemien kan det å slippe dem til skape en samlet årlig inntekt for gruppen på 13 milliarder pund, ifølge rapporten.

– Ingen risikofrie løsninger

Forskerne trekker frem at det imidlertid ikke er risikofritt å la de unge slippe unna corona-reglene. Dødeligheten i aldersgruppen er på 0,03 prosent. Et slikt estimat kan føre til 630 dødsfall i aldersgruppen 20 til 30 i Storbritannia. Til sammenligning er dødelighetsraten for de over 70 på fem prosent.

«I den nåværende situasjonen finnes det ingen risikofrie løsninger», skriver de i rapporten.

Storbritannia har innført en rekke tiltak for å hindre spredning av viruset. Blant disse er å stenge barer, butikker som selger “ikke-essensielle” varer og kulturelle arenaer. I tillegg er det ikke lov å forlate huset med mindre man har en gyldig grunn. Det betyr at britene for eksempel bare kan dra ut av huset for å trene én gang om dagen, men kan handle og dra på jobb.

Unge har mest å tape

I Storbritannia viser utregninger gjort av til KPMG at arbeidsledigheten kan ende på 9 prosent i løpet av nedstengningen. I USA kan den ende på hele 30 prosent, ifølge den regionale avdelingen i den amerikanske sentralbanken (Fed) i St. Louis.

Og det er de unge som rammes hardest av arbeidsledighet og økonomisk nedgang, skal vi tro en annen Fed-rapport.

Den amerikanske sentralbanken påpeker at personer i 20- og 30-årsaldrene allerede før coronakrisen var økonomisk vanskeligere stilt enn eldre generasjoner. Personer i aldersgruppen har lavere inntekt og færre eier sitt eget hjem, sammenlignet med andre generasjoner da de var på samme alder.

– Jeg bekymrer meg mer for de unge, sier Harry Holzer, professor ved Georgetown University til Bloomberg.

Ifølge Holzer er det mer sannsynlig at yngre mister jobben enn de med mer erfaring. I tillegg er personer som ikke kan ha hjemmekontor mer utsatt for å miste jobben.

Bernhardsen i Nordea mener det mest alvorlige ikke er hvor mange som er arbeidsledige nå, men hvor mange arbeidsplasser som går tapt på sikt.

– Den virkelig store testen er om vi klarer å få de som er permitterte nå tilbake i jobb om noen måneder.

