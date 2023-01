Dilemma for EUs sentralbank: – Det lukter litt stagflasjon

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener resesjonsrisikoen er lavere, men at det ikke er grunn til å føle seg trygg enda.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank

– Det kan bli verre før det blir bedre. Faren er ikke over, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI PMIPurchasing Managers' Index) for eurosonen indikerer at temperaturen stiger i den europeiske økonomien. I januar stiger indeksen til 50,2. Det er en oppgang fra 49,3 i desember.

Verdier over 50 tyder på økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan være et uttrykk for tilbakegang.

Jullum knytter den økte økonomiske aktiviteten til lavere kraftpriser i Europa og færre flaskehalser flaskehalserNoe som hindrer full gjennomstrømning eller full virksomhet på tilbudssiden.

– Det er midlere vær i Europa og lavere kraftetterspørsel kombinert med større tilbud av flytende gass på markedet, sier han.

Dette er PMI PMI står for «Purchasing Managers Index». Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyt og stemning blant innkjøpssjefene og er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.

Tallene kan påvirke valutakurser, rente- og aksjemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Vis mer

Les på E24+ Kastet seg over seismikkaksjer før resultatsesong: – Ferden går videre opp

Dilemma for Lagarde

Inflasjonen (prisveksten) er fortsatt skyhøy i store deler av verden og Europa. I desember kom prisveksten i eurosonen inn på 9,3 prosent målt mot samme måned i 2021. I november lå tallet på 10,1 prosent.

Den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde kjemper en innbitt kamp mot den høye prisveksten.

Den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde under rentemøtet i Frankfurt i Juli.

I midten av desember hevet den europeiske sentralbanken renten med 0,5 prosentpoeng til to prosent. En såkalt dobbelt renteheving i et forsøk på å få bukt med den høye prisveksten.

– Prisveksten hoder seg høy. Det er et dilemma for den europeiske sentralbanken, sier Jullum.

Høy inflasjon kombinert med lavere aktivitet i økonomien kan gi det økonomene omtaler som stagflasjon.

– Det lukter litt stagflasjon. Det er det alle frykter, at det skal bli lavere aktivitet og høy inflasjon, sier han.

Utelukker «shutdown»

De lave gassprisene gjør at Jullum mener at Europa er utenfor det som var de verst tenkelige scenarioene når Russland strupte gassleveransene til Tyskland og sendte prisene til himmels.

Siden har prisene falt som følge av mildvær i Europa. I januar fikk vi de laveste gassprisene siden 2021.

– Risikoen for energirasjonering og «shutdown» er i ferd med å bli null. Det har vært svak etterspørsel en periode nå. Den dype langvarige resesjonen får vi neppe. Gassprisene er for lave til det, sier han.

Verre i Storbritannia

Innkjøpssjefenes forventningsindeks i Storbritannia kom inn langt lavere enn i eurosonen. Tallene for januar viser en PMI på 47,8 i januar. En nedgang fra 49 i desember.

– Det er litt av det samme bildet i Storbritannia, men svakere enn i Europa. De har de samme lettelsene på energitrykket.

Sjeføkonomen sier bildet er mørkere for britene og at det kan knyttes til landets beslutning om å forlate den Europeiske Unionen.

– Storbritannia har slitt med Brexit. Mange har måttet forlate landet, og det har gjort det vanskelig å skaffe billig arbeidskraft. De har enorme flaskehalser på arbeidsmarkedet, sier han.