McDonald’s: Færre kjøper fries

Hurtigmatgiganten merker at kundene har blitt mer påpasselige med pengebruken, ved at de blant annet har kuttet ut fries og hjemmelevering.

McDonald’s merker at kundene har blitt mer sparsommelige.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Færre kunder bestiller pommes frittes til hamburgerne de bestiller på McDonald’s, ettersom folk kutter ned på utgiftene sine, skriver Business Insider.

Det kommer frem i forbindelse med at hurtigmatkjeden la frem kvartalstall tirsdag.

Les på E24+ Forvaltere: Disse selskapene kan tjene på AI-bølgen

– Vi ser en liten nedgang i antall enheter per transaksjon. Som hvor mange varer folk kjøper per bestilling, for eksempel de som legger til fries i bestillingen sin, ser vi går litt ned i de fleste markedene våre rundt om i verden, sier Chris Kempczinski, administrerende direktør i McDonald’s.

– Kundene har nok absolutt blitt mer oppmerksomme på hvordan de bruker dollarene og euroene sine, legger han til.

McDonald’s-sjefen sier at det økonomiske bildet var mer utfordrende i Europa enn i USA sist kvartal, men at situasjonen nå ser bedre ut enn den gjorde i fjor høst.

Kutter ned på hjemmelevering

Prisene på mat og snacks fra restauranter med begrenset service i USA har steget med 7,9 prosent det siste året, ifølge statistikkfløyen til det amerikanske arbeidsdepartementet. Den totale prisveksten i USA var samtidig på fem prosent i mars.

McDonald’s merker også at kundene har kuttet ned på bestillingen av hjemmelevering av mat.

– Leveringsveksten har absolutt avtatt, sier Kempczinski.

Selv om kundene kjøper mindre, så økte kjedens globale inntekter med fire prosent i første kvartal.

Hurtigmatgiganten fikk et resultat på 2,45 dollar per aksje, eller 1,8 milliarder dollar i første kvartal, ifølge CNBC. Det er en oppgang fra 1,48 dollar per aksje, eller 1,1 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i fjor.