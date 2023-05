Den europeiske sentralbanken hever renten

Den europeiske sentralbanken hever som ventet renten med 0,25 prosentpoeng.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Torsdag kunngjør ESB-sjef Christine Lagarde nok en renteheving for eurosonen. Styringsrenten settes opp med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent.

På forhånd ventet økonomer Bloomberg har vært i kontakt med at ESB ville heve renten med 0,25 prosentpoeng. Enkelte storbanker, deriblant JPMorgan, ventet en heving på 0,5 prosentpoeng.

Den europeiske sentralbanken (ESB) hever renten i et forsøk på å kjøle ned økonomien, og få bukt med den skyhøye prisveksten (inflasjonen), som steg forsiktig til syv prosent i april.

Prisveksten er for høy

Sentralbanken skriver i en pressemelding at inflasjonen fortsetter å være for høy.

Det blir ikke opplyst hvilket nivå de venter at renten vil ligge på fremover, men sentralbanken skriver at den vil ligge på nivåer som er restriktive nok.

– Beslutninger vil bli tatt basert på hvordan prisveksten ser ut fremover, skriver ESB.

Fast bestemt på å bekjempe inflasjonen

Under en pressekonferanse ved det forrige rentemøtet i mars sa Lagarde at det fortsatt var «mer grunn å dekke» for å få ned prisveksten

– ESB er fast bestemt på å bekjempe inflasjonen og vil gjøre tiltakene som er nødvendige, sa Lagarde.

Den europeiske sentralbanken styrer i likhet med Norge mot et mål om å få prisveksten ned mot to prosent.

I mars herjet bankuroen finansmarkedene, og ESB-sjefen brukte mye tid på å si at de europeiske bankene er i en mye bedre posisjon enn i 2008.

Rentehevinger i Norge og utlandet

Tidligere i dag hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Sentralbanken varsler at renten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni til 3,5 prosent. Tidligere har Norges Bank sagt at det trolig vil bli rentetoppen.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Hun pekte på rentedifferansen til utlandet som en faktor til den historisk svake norske kronen.

Onsdag hevet også USA renten med en kvarting til intervallet 5–5,25 prosent, og forrige uke satte Sverige renten opp med et halvt prosentpoeng til 3,5 prosent.